הוראת הפינוי לתושבי צור ( דובר צה"ל )

דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי, פרסם היום (רביעי) אזהרה דחופה וחריגה במיוחד לתושבי עיר הנמל צור בדרום לבנון, מחנות הפליטים והשכונות הסובבות אותה. ההודעה, שפורסמה לצד מפת פינוי מפורטת, קוראת לתושבים לפנות באופן מיידי צפונה אל מעבר לנהר הזהארני, על רקע הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה.

מדובר באזהרה רחבת היקף המופנית לעיר מרכזית ולא רק לכפרים בקו העימות כפי שהיה נהוג עד כה. בהודעה הרשמית צוין: "לאור הפרת הפסקת האש והירי על העורף הישראלי על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, צה"ל נאלץ לפעול נגדו בכוח. צה"ל אינו מעוניין לפגוע בכם". "כל מי שנמצא ליד חיזבאללה מסכן את חייו" ההודעה פורטה באופן מדויק ונקבה בשמות מחנות הפליטים והשכונות הנדרשים לפינוי: שבריחה, חמדיה, ג'ל אל בחר, זקוק אל מפדי, אל-בץ, מעשוק, בארג' א שמלי, נבעה, אל-חוש, א-רשדיה ועין בעאל. "המצאות בקרבת פעילי חיזבאללה, מתקניו או אמצעי הלחימה שלו, עלולה לסכן את חייכם", הודגש בהודעה. מטוס התדלוק הראשון מסוג KC-46 נקלט בחיל האוויר אליהו לוי | 14:53 אדרעי הבהיר כי "כל מבנה המשמש את חיזבאללה לצרכים צבאיים עלול להיפגע", והוסיף אזהרה נוספת: "שימו לב, כל תנועה דרומית לנהר הזהארני עלולה לסכן את חייכם". כזכור, צה"ל הוציא בימים האחרונים אזהרה דומה לתושבי נבטיה, במסגרת פעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון.

"פאניקה עצומה" ברחובות צור

מייד לאחר פרסום הודעת הפינוי, התקבלו דיווחים על תנועה ערה ובהלה ברחובות צור, המהווה את מרכז האוכלוסייה הגדול ביותר בדרום לבנון. כתבי רשת אל-ג'זירה הקטרית שנמצאים בעיר תיארו את המצב תחת הכותרת: "תחושת פאניקה עצומה אופפת את צור לאחר צו העקירה הכפויה של ישראל".

על פי הדיווחים מהשטח, אזרחים רבים מיהרו למרכולים בניסיון להצטייד במזון ותרופות לפני הימלטותם. "ראינו אנשים ממהרים למרכולים כדי לנסות לחטוף כל מה שהם יכולים לפני שהם ייסגרו", דיווחו הכתבים. "חנויות רבות נסגרו לפתע, אפילו בתי מרקחת נסגרים".

פעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון

הדרישה לפינוי מגיעה על רקע פעילות מבצעית אינטנסיבית של צה"ל בדרום לבנון. כפי שפורסם באישור הצנזורה, כוחות צה"ל פועלים קרקעית במרחב נהר הליטאני במטרה להשמיד באופן שיטתי תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה.

התנועה ההמונית של תושבים צפונה אל מעבר לנהר הזהארני יוצרת עומסי ענק בכבישים ולוחצת מחדש על מרכזי קליטת העקורים בביירות ובצפון לבנון. בישראל מדגישים כי מדובר בפעולת מנע הכרחית ובתגובה ישירה להפרות של חיזבאללה במטרה להגן על אזרחי המדינה.