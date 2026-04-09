אחרי שאיים, תאגיד השידור האיראני מחק את אזהרת הפינוי לדוחא שבקטאר, שכללה את משרדי רשת אל-ג'זירה | "אנחנו מתנצלים בפני קוראינו היקרים בעקבות פרסום פוסט על אזהרת הפינוי מדוחא. לאור היעדר מידע רשמי ידיעה זו מוכחשת והוסרה", נכתב (העולם הערבי)
שלושה ימים לפני שדווח על חיסולו של "המנהיג בפועל" של איראן, פרסם דיוויד קיז, דוברו לשעבר של נתניהו, ציוץ שהפך הבוקר למסמך המרתק ביותר ברשת. עם תמונה של סוכן מסתורי והבטחה ל"שבוע מעניין" עבור עלי לריג'אני, קיז הצליח להכניס את בכירי "אל ג'זירה" להלם ולעורר סערה שחוצה את גבולות המזרח התיכון (תקיפה והגנה)
ערוץ אל-ג'זירה חשף מסמך מפורט המתאר את שלבי היישום של תוכנית טראמפ להפסקת המלחמה בעזה. לפי המסמך, חמאס נדרש לשחרר את כל החטופים עד יום שני בשעה 6:00 בבוקר, ללא טקסים או תקשורת. הסיוע יוגדל משמעותית — 600 משאיות ביום ו־50 מיכליות דלק ייכנסו לרצועה, ומעבר רפיח ייפתח בשני הכיוונים (מדיני)
דובר צה"ל חשף תמונה של בכירי חמאס, ובה נראה חד'יפה כחלות ("אבו עוביידה") לצד מוחמד דף ואחרים, מה שמעיד על מעמדו הבכיר בארגון | ברשתות הערביות פרצה סערה, עם טענות שהתמונה שודרה בעבר באל־ג'זירה כשהפנים מטושטשות | גולשים ותומכי פת"ח קשרו זאת לחיסול שלושה מהמצולמים | חמאס טוען שהתמונה מזויפת ונוצרה בבינה מלאכותית | מוחמד עודה, היחיד שנותר בחיים, הפך ליעד מרכזי בשיח (העולם הערבי)
בחשבונו של אנס א-שריף, "עיתונאי" אל ג'זירה שחוסל אתמול בתקיפת חיל האוויר, פורסמה היום 'צוואתו' בה כתב כי "התקווה שלי הייתה שאשוב עם משפחתי ורעייתי אל העיר המקורית שלנו, אשקלון הכבושה" | במקביל, התפרסמו ברשתות תמונות סלפי שלו עם בכירי חמאס שחלקם חוסלו: יחיא סינוואר, לצד חליל אל חיה ועוד (העולם הערבי)
שעות לאחר חיסולו של "עיתונאי" אל גז'ירה, המחבל אנס אל שריף שעל פי צה"ל שימש כראש חוליה בארגון הטרור חמאס, עיתונאים ישראלים יוצאים הבוקר נגד חיסולו, ולטענתם ישראל בוחרת במודע לתקוף "עיתונאים" בעזה כדי להשתיק את הביקורת נגדה ולייצר לגיטימציה לפעולותיה ברצועה (בארץ)
בזמן שהרשויות בישראל עושות כל מאמץ שאזרחים לא יפרסמו תיעודים מזירות נפילה, התקשורת הערבית בישראל חוגגת | בתיעוד שפורסם הלילה ברשתות החברתיות, נראים מספר צוותי תקשורת ערביים משדרים מנקודת תצפית על זירת נפילה במיקום אסטרטגי במחוז חוף, מה שהעלה זעם רב בקרב הציבור לחופשיות הרבה שבה הדבר נעשה (בארץ)
היום, התרחשו הפגנות בכמה מוקדים ברצועת עזה נגד שלטון חמאס, ברקע התקיפות האחרונות של צה"ל שהכו במוסדות שלטון חמאס | דובר צה"ל בערבית תקף את אל-ג'זירה: "פתאום אין תמונות בלעדיות שהשיגו הצעירים של תאמר אל-משעל, מי שהתבייש כבר מת" (צבא)