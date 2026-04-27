חיזבאללה: "קבוצות מתאבדים פרוסות ברצועת הביטחון"

גורם בכיר בארגון הטרור חיזבאללה מסר היום (שני) לערוץ אל-ג'זירה הקטרי כי הארגון מתכונן לאמץ מחדש את טקטיקות שנות ה-80 ולהשתמש בתאי מתאבדים במטרה למנוע מישראל להתבסס ברצועת הביטחון בדרום לבנון. לדבריו, קבוצות גדולות של מתאבדים כבר פרוסות באזורים הכבושים בהתאם לתוכניות שהוכנו מראש.

על פי הגורם הבכיר, משימתם של תאי המתאבדים היא להתעמת ישירות עם קצינים וחיילים ישראלים בכפרים הלבנוניים הנתונים תחת כיבוש. האיום מגיע על רקע פעילות צה"ל המתמשכת בדרום לבנון, שם ממשיכים הכוחות להשמיד תשתיות טרור ומתחמים תת קרקעיים של הארגון.

הפרות הפסקת האש נמשכות

החשיפה על תאי המתאבדים מתווספת לשורה ארוכה של הפרות הפסקת האש מצד חיזבאללה. רק הבוקר הופעלו התרעות במספר יישובים בגליל המערבי בעקבות ירי טילים וחשד לחדירת כטב"ם מלבנון. בשעה 07:40 נשמעו אזעקות בערב אל עראמשה, ובהמשך גם ביישובים נוספים באזור. תושבים סיפרו כי האזעקות הופעלו "שוב בדיוק כשהילדים היו בהסעות לבית הספר".

דובר צה"ל עדכן מאוחר יותר כי אבד הקשר עם הכטב"ם, ובנוסף הופעלה אזעקה בערב אל עראמשה מחשש לנפילת שברי יירוט. כ-25 דקות לאחר מכן הופעלה שוב התרעה על חדירת כלי טיס עוין, אך בהמשך התברר כי מדובר באזעקת שווא.

נתניהו מקיים התייעצות ביטחונית

על רקע ההתפתחויות בזירה הצפונית, קיים הבוקר ראש הממשלה בנימין נתניהו התייעצות ביטחונית טלפונית עם ראשי מערכת הביטחון. ההתייעצות התמקדה בהתפתחויות בזירה הלבנונית ובאיראן, כאשר בכירי מערכת הביטחון דנים בהמשך הירי מלבנון והמתיחות האזורית.

בנוסף, בוטלה הבוקר עדות ראש הממשלה בתיק אלפיים שתוכננה להיום, בעקבות החלטתו לקיים את ההתייעצות הביטחונית. בבקשה שהוגשה לבית המשפט נכתב כי הסיבה היא "אילוץ ביטחוני חריג" שיפורט במעטפה סגורה.

צה"ל תוקף בבקעה ובדרום לבנון

במקביל לאיומים מצד חיזבאללה, תקף צה"ל היום תשתיות טרור של הארגון בבקעת הלבנון ובמספר מרחבים בדרום לבנון. על פי הנמסר, מדובר בתקיפות הראשונות בבקעה מזה כשלושה שבועות, על רקע המשך הפרות הפסקת האש מצד ארגון הטרור.

כוחות חטיבת גולני השמידו במהלך הימים האחרונים יותר מ-50 תשתיות טרור בדרום לבנון, בהן מתחם תת קרקעי ששימש את חיזבאללה לפגיעה בכוחות צה"ל ובמדינת ישראל. במהלך פשיטה ממוקדת של הכוחות אותרו כלי נשק, תשתיות טרור ומנהרות שנועדו לשמש את הארגון.

עימות פנימי בלבנון

בתוך כך, נמשך העימות הפנימי בלבנון בין נשיא המדינה ג'וזף עאון לבין חיזבאללה. שעות אחדות לאחר שמזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם פרסם נאום כתוב בו קרא לשלטון "להפסיק את המו"מ הישיר עם האויב הישראלי" וטען כי ממשלת לבנון "בוגדת" בארצה, הגיב נשיא לבנון בחריפות.

עאון אמר: "מה שאנחנו עושים זו לא בגידה. בוגדים הם אלה שמוציאים את ארצם למלחמה כדי לשרת אינטרסים זרים. מטרתי היא להביא לסיום המלחמה עם ישראל, בדומה להסכם הפסקת האש. לא אסכים להגיע להסכם משפיל".