איימו - וחזרו בהם: הפליק פלאק המרהיב של האיראנים מול הקטארים

האיום האיראני

תאגיד השידור האיראני איים הערב (מוצאי שבת) לפגוע במשרדים של אל-ג'זירה בדוחא שבקטאר. "לאזרחי ותושבי דוחא", נכתב באזהרת פינוי שפורסמה, "לאור השימוש באזור זה לפריסת כוחות ואינטרסים אמריקנים, כמו גם ההסתה דרך התקשורת נגד העם האיראני, אזור זה הפך למטרה לגיטימית. אנחנו מבקשים מכולם לעזוב את האזור הזה בהקדם האפשרי".

