איימו - וחזרו בהם: הפליק פלאק המרהיב של האיראנים מול הקטארים

תאגיד השידור האיראני איים הערב (מוצאי שבת) לפגוע במשרדים של אל-ג'זירה בדוחא שבקטאר. "לאזרחי ותושבי דוחא", נכתב באזהרת פינוי שפורסמה, "לאור השימוש באזור זה לפריסת כוחות ואינטרסים אמריקנים, כמו גם ההסתה דרך התקשורת נגד העם האיראני, אזור זה הפך למטרה לגיטימית. אנחנו מבקשים מכולם לעזוב את האזור הזה בהקדם האפשרי".
אלא שבאופן מפתיע, תאגיד השידור האיראני מחק את אזהרת הפינוי לדוחא שבקטאר, שכללה את משרדי רשת אל-ג'זירה. "אנחנו מתנצלים בפני קוראינו היקרים בעקבות פרסום פוסט על אזהרת הפינוי מדוחא. לאור היעדר מידע רשמי ידיעה זו מוכחשת והוסרה", נכתב.
הודעה זו מגיעה מספר ימים לאחר ריאיון של שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י לתקשורת הקטארית. עראקצ'י נשאל מדוע איראן ממשיכה לתקוף בקטאר והשיב: "התקיפות שאנו מבצעים מכוונות אך ורק לבסיסים, אינטרסים ומתקנים צבאיים אמריקאיים כחלק מהגנתנו העצמית, זה תקף לכל מדינות המפרץ ולא רק לקטאר".
"אז לא תקפתם מטרות אזרחיות?", שאל המראיין. הבכיר האיראני השיב: "לא תקפנו שום מטרות מגורים או מטרות אזרחיות. ייתכן שהיה נזק היקפי באזורי מגורים, דבר שהוא נורמלי בכל מלחמה, ונקטנו בכל אמצעי הזהירות כדי להימנע מכך".
