החשיפה שהטריפה את אל ג'זירה: הציוץ שחזה את החיסול באיראן

צעקות השמחה מתוך המרפסות של האנשים בצ'יטגר טהראן לאחר ששמעו על חיסלו של עלי לריג'אני. ( צילום: מהרשתות הערביות )

בעוד המזרח התיכון סוער בעקבות הדיווחים על חיסולו של המנהיג בפועל של הרפובליקה האסלאמית, כל העיניים מופנות לציוץ "נבואי" שפרסם לפני שלושה ימים בלבד דיוויד קיז, דוברו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

קיז, המוכר בקשריו העמוקים בעולם ההסברה והביטחון, פרסם תמונה של עלי לריג'אני כשלצידו דמות מסתורית המוקפת בעיגול אדום.

"הוא חבר שלי – והוא סוכן בכיר"

בציוץ המקורי, שמעורר כעת תדהמה בעולם הערבי, כתב קיז בביטחון מוחלט: "לריג'אני הוא הבא בתור. איך אני יודע? כי הבחור שמוקף בעיגול אדום הוא אחד הסוכנים הבכירים שלנו – וגם חבר טוב שלי". קיז אף הוסיף פרט מצמרר שקיבל משמעות חדשה הבוקר: "הוא חזר מאיראן הבוקר. מצפה ללריג'אני שבוע מעניין מאוד".

המהומה באל-ג'זירה

הציוץ הפך לוויראלי לאחר ששותף על ידי פייסל אל-קאסם, מבכירי עיתונאי "אל ג'זירה" עם למעלה מ-6 מיליון עוקבים, שתהה בתדהמה כיצד הישראלים חזו את המהלך בדיוק כה רב. קיז מצדו לא נותר חייב, והשיב לאל-קאסם בערבית כי את השפה למד דווקא מצפייה בתוכניתו של העיתונאי הקטארי, תוך שהוא קורא להגברת הדיאלוג במזרח התיכון – רגע אחרי ש"הנבואה" שלו התממשה בשטח.