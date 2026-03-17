שלושה ימים לפני שדווח על חיסולו של "המנהיג בפועל" של איראן, פרסם דיוויד קיז, דוברו לשעבר של נתניהו, ציוץ שהפך הבוקר למסמך המרתק ביותר ברשת. עם תמונה של סוכן מסתורי והבטחה ל"שבוע מעניין" עבור עלי לריג'אני, קיז הצליח להכניס את בכירי "אל ג'זירה" להלם ולעורר סערה שחוצה את גבולות המזרח התיכון (תקיפה והגנה)
אליזבט צורקוב ששוחררה אחרי שבי של כשנתיים בעיראק, הגיבה בחשבונה בטוויטר לפרסום של N12 על חיסול שני חשודים שחצו את הקו הצהוב בעזה | היא סיפרה לעוקביה באנגלית: "כך דיווח הערוץ הנצפה בישראל על הריגת בנים בני 10 ו-12 בחאן יונס" (אנשים)
בעקבות ציוץ שפרסם מיד לאחר מציאתה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, שנעדרה במשך שעות, בשמאל קוראים לפתוח בחקירה כנגד איש התקשורת ינון מגל ומקדמים עצומה ציבורית לקידום החקירה | אמש הוגשה תלונה נגד מגל במשטרה (עיתונות)