מחבל חמאס במסווה עיתונאי אל-ג'זירה חוסל

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום חיסלו אתמול (רביעי) את מחמד סמיר מחמד ושאח, מחבל מרכזי במטה ייצור הרקטות ואמצעי הלחימה של ארגון הטרור חמאס, שפעל לאורך כל המלחמה תחת כסות של עיתונאי אל-ג'זירה. החשיפה מעלה שאלות קשות בנוגע לניצול זהויות עיתונאיות לצורכי טרור – תופעה שצה"ל חושף בתדירות גבוהה יותר בחודשים האחרונים.

על פי הנתונים שפורסמו על ידי דובר צה"ל, ושאח היווה איום ממשי על כוחות צה"ל הפועלים במרכז רצועת עזה, כאשר תכנן לבצע מתווי טרור נגד הכוחות. המחבל תרם באופן משמעותי לבניין הכוח של ארגון הטרור חמאס, ועסק בייצור רחפנים, רקטות ואמצעי לחימה נוספים לאורך כל תקופת המלחמה.

ניצול זהות עיתונאית לקידום טרור

כפי שנחשף בעבר על ידי דובר צה"ל, ושאח פעל תחת כסות של עיתונאי ברשת אל-ג'זירה וניצל זהות זו באופן שיטתי לצורך קידום פעולות טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. מדובר בדפוס פעולה מוכר של ארגוני הטרור בעזה, המנצלים מעמדם של עיתונאים כדי לפעול בחופשיות יחסית ולהימנע מזיהוי על ידי כוחות הביטחון.

בנוסף לפעילותו בתחום ייצור הנשק, עסק ושאח גם בהעברת אמצעי לחימה ברחבי רצועת עזה – פעילות שהייתה קריטית לשימור יכולות הלחימה של חמאס לאורך המלחמה. יצוין כי תשתיות טרור של חמאס ממשיכות לפעול גם מחוץ לעזה, כפי שנחשף לאחרונה בשומרון.

צעדים לצמצום פגיעה באזרחים

על פי הנמסר מדובר צה"ל, טרם התקיפה ננקטו צעדים מקיפים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר, ומידע מודיעיני נוסף. התקיפה בוצעה לאחר מעקב ממושך ואיסוף מודיעין מפורט על פעילותו של המחבל.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם הפסקת האש, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על הכוחות ועל אזרחי ישראל. המבצע מצטרף לשורה של חשיפות תשתיות טרור שבוצעו בשבועות האחרונים, כאשר כוחות הביטחון ממשיכים לפעול נגד מחבלים המתכננים פיגועים.

החיסול מדגים את המשך הפעילות המבצעית של צה"ל נגד מחבלים בכירים בעזה, גם בתקופה שלאחר הפסקת האש. הפעילות נמשכת במקביל למאמצים הדיפלומטיים להשגת הסכם מקיף יותר, כאשר ישראל ממשיכה לשמור על חופש הפעולה שלה להסרת איומים ממשיים.