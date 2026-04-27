בפניה קורעת לב שפרסמה היום (שני), פנתה אימו של הלוחם אליאב בן חווה, שנפצע אמש באורח קשה בתקרית רחפן הנפץ בדרום לבנון, לעם ישראל בקריאה מיוחדת. "תעשו בבקשה משהו מעל הטבע", זעקה האם, "משהו שקשה לכם - אם זה בצניעות, אם זה בשמירת שבת, אם זה לסלוח למישהו שפגע בכם".

"אני פונה אליכם כי הבן שלי נפצע אתמול בתקרית בלבנון, פציעה קשה", מסרה האם בדברים שנאמרו מעומק הלב. "אליאב בן חווה - אני מבקשת ממכם, אני פונה אליכם: כמו שהוא עשה מעל הטבע, תעשו בבקשה משהו מעל הטבע. תעשו משהו שקשה לכם, מה שאתם יכולים. בעזרת השם שאני אבשר בשורות טובות".

התקרית הקשה בדרום לבנון

כזכור, אתמול במהלך פעולת פינוי מורכבת בדרום לבנון, אירעה תקרית חריגה ומסוכנת שבה נפל הלוחם סמל עידן פוקס הי"ד ונפצעו שישה לוחמים נוספים. האירוע החל כאשר כוחות צה"ל עסקו בפינוי נפגעים שנפצעו מתקיפת רחפן, ובזמן שמסוק הפינוי המתין על הקרקע כדי לקלוט אותם, שוגר לעבר האזור רחפן נוסף שהתפוצץ במקום.

עם ישראל מתפלל לרפואה שלמה של אליאב בן חווה ושאר הפצועים, ומקווה לבשורות טובות בקרוב.