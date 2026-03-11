יירוטים בירושלים

היום ה -12 למלחמה - עדכונים שוטפים:

תקיפת המשגרים בלבנון

23:44: משמרות המהפכה בהודעה: ביצענו מבצע משותף עם חיזבאללה נגד ישראל

23:38: הדי פיצוצים נשמע במרכז, על פי הדיווחים המקור הוא ירי מלבנון שנפל בשטחים פתוחים

23:25: אחרי שעות של מטחים בלתי פוסקים מלבנון: פיקוד העורף הסיר את ההנחיה לשהות בסמיכות למרחבים המוגנים בצפון

23:22: טראמפ: "אני שמח לדווח כי מוקדם יותר היום, סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) הסכימה לתאם שחרור של 400 מיליון חביות נפט ממאגרי הנפט הלאומיים של מדינות שונות… מהלך שצפוי להפחית באופן משמעותי את מחירי הנפט, בזמן שאנו מסיימים את האיום הזה על אמריקה"

הנשיא טראמפ: "אנחנו לא יכולים להגיד עדיין שניצחנו את המלחמה באיראן, אבל ניצחנו. חיסלנו את צבא איראן, אין להם חיל האוויר, מכ"מים. השמדנו את היכולות הגרעיניות שלהם. אנחנו רוצים לסיים שם את העבודה, שלא נצטרך לתקוף כל שנתיים"

23:04: דוברות מד"א: בהמשך לאזעקות בצפון הארץ: בשלב זה, לא התקבלו דיווחים במוקד 101 של מד"א כלל

23:02: אזעקות הופעלו פעם נוספת בגליל העליון בעקבות חדירת כלי טיס עוין

23:01: המטחים מלבנון לצפון ממשיכים ברצף מעל שלוש שעות

22:45: עמית סגל: נשיא לבנון, נשיא סוריה ונשיא צרפת שוחחו בעקבות המטח הנרחב של חיזבאללה

22:42: אזעקות הופעלו בגליל ובקריות בעקבות שיגורים מאיראן

22:36: אזעקות הופעלו בקריית שמונה והסביבה בעקבות חדירת כטב"ם

22:19: דובר מפקדת החירום של איראן ח'אתם אל-אנביאא', מגיב לאחר התקיפות שביצעו בעומאן: התקרית שהתרחשה בנמל סלאלה בשכנה הידידותית שלנו עומאן חשודה מאוד. הרפובליקה האסלאמית חוקרת את הדבר. הכוחות המזוינים של איראן מכבדים את הריבונות של עומאן

22:16: פיקוד העורף: אפשר לצאת מהמרחב המוגן בחיפה, אך יש להישאר בקרבתו

22:07: אזעקות הופעלו בעקבות חשש לחדירת כטב"ם בחיפה

22:03: דיווחים על פיצוצים בטהראן, אספהאן ותבריז

21:53: טראמפ מגיב על הדיווחים לחשש מפני מתקפת כטב"מים על קליפורניה: לא מודאג מאפשרות של תקיפה איראנית על אדמת ארה"ב

21:50: חשש לחדירת כטב"ם בגליל המערבי

21:45: דיווחים על תקיפה איראנית בבחריין

21:35: תיעוד מהתקיפות בביירות

21:34: דו"צ בערבית אביחי אדרעי: אזהרה דחופה לתושבי הדאחייה: לאור פשעי ארגון הטרור חזבאללה צה"ל יפעל בזמן הקרוב באופן עצים מאוד כנגד נכסיו, פעיליו ואמצעי הלחימה שלו.

למען שמירה על ביטחונכם, צה"ל מפציר בכם להתפנות במיידי.

הימצאותכם בקרבת כל תשתית צבאית של ארגון הטרור חיזבאללה, מהווה סיכון עבורכם ועבור בני משפחתכם, תתפנו במיידי ושמרו על חייכם.

אין לחזור לדאחייה עד להודעה חדשה!

21:32: האזעקות בצפון לא פוסקות כבר כמעט שעתיים.

21:17: הכתב ירון אברהם: בשעה זו: דיון ביטחוני אצל נתניהו

בכיר ישראלי: "הכיוון - הרחבת הפעולה בלבנון באופן משמעותי. לא מפרטים איך והאם גם קרקעי, אבל נערכים לכל אפשרות. מדינת לבנון הוכיחה שהיא לא פקטור בריסון חיזבאללה. הם לא סופרים אותם. חיזבאללה מנסה לגרום לנו להוריד את הרגל מהגז באיראן. זה לא יקרה. יכולים לנהל את שתי הזירות במקביל".

21:16: דוברות מד"א: בהמשך לאזעקות בצפון הארץ: חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ל-2 פצועים במצב קל שנפגעו מחפצים שעפו, בהם: אישה כבת 35 עם חבלה בראש וגבר כבן 50 עם חבלה ביד, שפונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה.

צוותי מד"א נוספים העניקו טיפול רפואי ופינו מקרים של אנשים שנחבלו בדרך למרחב המוגן ונפגעי חרדה.

21:07: עמית סגל בשם בכיר ישראלי: היממה הקרובה תעצב משמעותית את המשך המערכה בלבנון. חיזבאללה מביא במו ידיו את סופו

21:06: שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י: הבנק הוותיק ביותר באיראן הופצצו בעודו מלא בעובדים. כוחותינו המזוינים ינקמו על הפשע הזה.

21:04: פיקוד העורף: אפשר לצאת מהמרחב המוגן.

21:00: דובר צה"ל: ראשוני: צה״ל החל ברגעים אלו, בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדאחייה שבביירות.

מאמצי היירוט נמשכים בכל עת.

צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני.

20:35: הירי לצפון נמשך. אזעקות בשורה של יישובים בעקבות כלי טיס עוין.

20:30: דיווחים על מספר זירות נפילה ללא נפגעים.

20:12: איחוד הצלה: בהמשך לשמיעת האזעקות בצפון הארץ - התקבלו דיווחים על זירות נפילת טילים/רסיסים במספר אזורים. מתנדבי איחוד הצלה בדרכם למקום, במידת הצורך.

20:06: מטח נרחב מלבנון לעבר יישובי הצפון.

19:39: זוהו שיגורים מאיראן; צפויות אזעקות בדקות הקרובות

17:44: אזעקות הופעלו בצפון, חשש לחדירת כטב"ם.

16:50: חבר הכנסת יאיר לפיד מחלק עצות לממשלה בסיור שקיים לפני זמן קצר בגבול הצפון: ״בגבול הצפון יש לייצר אזור חיץ סטרילי בשביל להבטיח את ביטחון התושבים. במקביל יש להיכנס עם ממשלת לבנון למו״מ על הרחקת חיזבאללה עד הליטני״.

דבריו של יאיר לפיד, היום בצפון

16:47: נעים קסאם מנהיג חיזבאללה, שיגר רק עכשיו - לפני דקות, ברכות למוג'תבא חמינאי על בחירתו למנהיג העליון של איראן

16:41: בטלוויזיה בעומאן דיווחו לפני זמן קצר, כי איראן תקפה מיכלי דלק באמצעות כטב"מים ששיגרה לנמל סלאלה בעומאן.

16:27: יום דרמטי באו"ם - שני דיונים במועצת הביטחון: לבנון והצעת ההחלטה נגד איראן - דיון בנושא לבנון יתקיים בשעה 10:00 שעון ניו-יורק (16:00 שעון ישראל). דיון והצבעה על הצעת ההחלטה של מדינות המפרץ נגד איראן בשעה 15:00 שעון ניו-יורק (21:00 שעון ישראל). השגריר דנון יציג את עמדת ישראל בפני מועצת הביטחון.

16:22: לאחר האישור האיראני היום על פציעתו של המנהיג העליון חמינאי הבן, ב-CNN, דיווחו כי הפציעות שלו הן שבר בכף הרגל וכן חתכים ופציעות בפניו, מה שאולי מסביר מדוע הוא לא נראה בציבור.

16:02: דובר צה"ל: כוחות אוגדה 36 פועלים במרחב דרום לבנון ומבצעים פשיטות ממוקדת, כחלק ממהלך ההגנה הקדמי במרחב. במסגרת הפעילות, הכוחות זיהו מחבלים במבנה סמוך לכוחות. כלי טייס של חיל האוויר תקף בהכוונת הכוחות וחיסל את המחבלים. בנוסף, במהלך הפשיטות כוחות האוגדה איתרו אמצעי לחימה רבים, בהם: רובים, מחסניות ווסטים של ארגון הטרור חיזבאללה.

התקיפות נגד חיזבאללה

16:00: נשיא ארצות הברית שוב חזר על ההצהרה שלו ואמר לפני זמן קצר לערוץ 12, כי המלחמה עם איראן צפויה להסתיים בקרוב.

15:32: החות'ים אמנם טרם הצטרפו למלחמה עם איראן אך ההערכה היא שהם יעשו זאת בקרוב ובישראל מתכננים להקים בסיס קדמי בסומלילנד.

15:19: הפגיעה של חיזבאללה בבסיס ברמלה ובחוות הלווינים הסמוכה לבית שמש. חיזבאללה מפרסם כעת תיעוד מהשיגורים | צפו

חיזבאללה פרסם את השיגורים

15:00: דובר צה"ל: חיל האוויר ממשיך לפעול לשמירה על שמי מדינת ישראל באמצעות מטוסי ומסוקי קרב וממשיך ליירט בהצלחה כלי טיס בלתי מאוישים שמשוגרים מלבנון לשטח ישראל. מתחילת המבצע הופלו עשרות כלי טיס בלתי מאויישים ששוגרו מלבנון בדרכם לשטח מדינת ישראל.

הפלת הכטב"ם

14:50: אירוע הכטב"ם בצפון - הסתיים.

14:46: דובר צה''ל בערבית - אזהרה דחופה לתושבי הכפרים הלבנוניים הבאים: 🔸מתריאת אל-שומר 🔸אל-ח'רייב 🔸ארזי (צידון) 🔸אל-זרריה 🔸מזרעת אל-וסיטה 🔸מזרעת ג'מג'ם

פעילות חיזבאללה מאלצת את צה"ל לפעול נגדם בכוח מבלי לפגוע בכם.

למען ביטחונכם, עליכם לפנות את בתכם באופן מיידי ולהישאר במרחק של לפחות 1000 מטרים מהכפרים.

כל מי שנמצא בקרבת אנשי חיזבאללה, מתקנים או נשק מסכן את חייו.

14:38: התרעה על חדירת כלי טיס עוין בזרעית, שתולה, שומרה, אבן מנחם, יערה, ערב אל עראמשה.

14:30: הרמטכ"ל הגיע לבסיס חיל האוויר בתל נוף ושוחח עם הצוות: "עד כה חיסלנו אלפים רבים מחיילי המשטר ומפקדיו, אנחנו נמשיך להעמיק את הפגיעה במשטר וביכולותיו הצבאיות" | צפו. לידיעה המלאה - לחצו כאן.

הרמטכ"ל עם הצוות בתל נוף

14:24: באיראן שוב מאשרים ואומרים לרויטרס: המנהיג העליון החדש של איראן, בנו של חמינאי אכן נפצע, אך נפצע באורח קל והוא ממשיך לתפקד. מנגד ישנם דיווחים על כך שהוא מסתתר בבונקר ובוקשי מתפקד מהפחד שיחוסל.

14:12: אדמירל בראד קופר עדכן על התקדמות מבצע "אפיק פיורי", ציין כי הושמדו למעלה מ-5,500 מטרות בתוך איראן והדגיש את שיתוף הפעולה ההדוק עם ישראל במערכה. צפו בתיעוד

התיעוד שפורסם

14:00: אחרי שמיליוני ישראלים נכנסו למקלטים בעקבות האזעקות של שיגורים מאיראן, הטיל יורט ובחסדי שמיים אין נפגעים.

13:52: אזעקות נשמעו כעת גם במרכז הארץ ואזורים נוספים - הרשימה המלאה

אחיעזר, זיתן, כפר טרומן, שוהם, חוות עולם חסד, ראשון לציון - מערב, איירפורט סיטי, בית עריף, יגל, תל אביב - דרום העיר ויפו, תל אביב - מזרח, תל אביב - מרכז העיר, תל אביב - עבר הירקון, בני ברק, גבעת השלושה, גבעת שמואל, גבעתיים, גת רימון, הרצליה - מערב, הרצליה - מרכז וגליל ים, כפר סירקין, מעש, פתח תקווה, קריית אונו, רמת השרון, אור יהודה, אזור, בת ים, גבעת חן, חולון, יהוד מונוסון, כפר שמריהו, מקווה ישראל, סביון, פארק אריאל שרון, רמת גן - מזרח, רמת גן - מערב, רעננה, אורנית, אלישמע, בארות יצחק, ג'לג'וליה, גבעת כ''ח, גני עם, גני תקווה, הוד השרון, חגור, חורשים, ירחיב, ירקונה, כפר ברא, כפר קאסם, מתן, נווה ירק, נופך, עדנים, ראש העין, אייל, אלעד, בית ברל, בני עטרות, גן חיים, חרות, טירה, כוכב יאיר - צור יגאל, כפר הס, כפר מל''ל, כפר סבא, מגשימים, מזור, משמרת, נווה ימין, נחלים, נחשונים, ניר אליהו, נירית, עינת, צופית, צור יצחק, צור נתן, רינתיה, רמות השבים, רמת הכובש, שדה ורבורג, שדי חמד, תחנת רכבת ראש העין, בית דגן, ברקן, ברקת, חמד, יקיר, עץ אפרים, קריית נטפים, רבבה, אזור תעשייה חבל מודיעין שוהם, אלפי מנשה, אלקנה, ארסוף, בני ציון, בצרה, געש, חוות יאיר, חרוצים, טירת יהודה, משמר השבעה, נופים, עמנואל, צופים, צפריה, קרני שומרון, רשפון, שערי תקווה, שפיים, ברוכין, עלי זהב - לשם, פדואל, אזור תעשייה אריאל, אזור תעשייה ברקן, בית אריה, בית עלמין מורשה, חוות אביחי, מסוף אורנית, גנות, דורות עילית, חוות נוף אב"י, חוות צרידה, חוות שחרית, מרכז אזורי דרום השרון, מתחם גלילות, מתחם פי גלילות, אזור תעשייה אפק ולב הארץ, חוות שוביאל, עופרים, פלמחים, אירוס, בית חנן, בית עובד, נטעים, נס ציונה, תל יצחק, באר יעקב, בן שמן, גן שורק, כפר נוער בן שמן, לוד, ניר צבי, חוות מגנזי, בית נחמיה, נווה צוף, מכינת אלישע, חוות גלעד, סלעית, אריאל, פארק תעשיות פלמחים, גינתון, תעשיון צריפין, חדיד, אחיעזר, זיתן, כפר טרומן, שוהם, חוות עולם חסד, טייבה, יעבץ, יעף, עזריאל, עין ורד, עין שריד, פורת, קדימה צורן, אבן יהודה, אודים, כפר נטר, כפר דניאל, אחיסמך, רמלה, נאות קדומים, בני דרור, כפר עבודה, תל מונד, בית יהושע, יקום, מכון וינגייט, נצר סרני.

13:48: ירי רקטות וטילים באחוזת ברק, אזור תעשייה אלון התבור, גשר, דברת, חמת גדר, טבריה, טייבה בגלבוע, טמרה בגלבוע, כפר כנא, כפר נהר הירדן, מצפה, משהד, נווה אור, נוף הגליל, עין מאהל, אזור תעשייה קדמת גליל, אילניה, אלומות, אלי עד, אפיק, אפיקים, ארבל, אשדות יעקב, אתר ההנצחה גולני, בית זרע, בית ירח, בית קשת, בני יהודה וגבעת יואב, גבעת אבני, גזית, גשור, דבוריה, דגניה א, דגניה ב, האון, הודיות, הזורעים, טורעאן, יבנאל, כדורי, כינרת מושבה, כינרת קבוצה, כפר זיתים, כפר חיטים, כפר חרוב, כפר כמא, כפר מצר, כפר קיש, כפר תבור, לביא, מבוא חמה, מיצר, מנחמיה, מסדה, מעגן, נאות גולן, נבי שועייב, עין גב, עין דור, פוריה כפר עבודה, פוריה נווה עובד, פוריה עילית, צמח, שדה אילן, שדמות דבורה, שיבלי אום אלג'נם, שער הגולן, שרונה, תל קציר, אזור תעשייה בני יהודה, ברקן, עץ אפרים, אזור תעשייה אריאל, אזור תעשייה ברקן, ברוכין, דורות עילית, חוות שוביאל, רבבה, חוות יאיר, יקיר, נופים, קרני שומרון, קריית נטפים, אזור תעשייה בראון, ענב, קדומים, שבי שומרון, חוות אלחי, חומש, חוות נוף אב"י, עמנואל, מעלה גלבוע, גבעת הראל, הר ברכה, חוות גלעד, יצהר, כפר תפוח, מעלה לבונה, עלי, רחלים, שילה, אביתר, אריאל, גבעת הרואה, חוות נחל שילה, נופי נחמיה, איתמר, אלון מורה, ארגמן, בקעות, גיתית, גלגל, חמדת, חמרה, ייט''ב, יפית, מגדלים, מכורה, מעלה אפרים, משואה, נערן, נתיב הגדוד, עדי עד, עמיחי, פצאל, קידה, רועי, שבות רחל, תומר, שלומציון, אחיה, אש קודש, גבעת פורת יוסף, החווה של יאיא, החווה של מנחם, חוות גנות, חוות הרשאש, חוות מגדלים, חוות מרום שמואל, חוות פריאל, חוות ראש תאנה, חוות שדה, מלאכי השלום, מצפור פצאל, כפר גמילה מלכישוע, מירב, נוה איתן, רשפים, שלוחות, שלפים, טירת צבי, כפר רופין, מעוז חיים, עין הנצי''ב, רחוב, שדה אליהו, שדי תרומות, תל תאומים, מחולה, משכיות, רותם, שדמות מחולה, בתרונות, החווה של אורי כהן, החווה של עשהאל, חוות יד השומר, חוות עמיאל, רוויה.

13:46: התרעות צפויות גם באזורים הבאים:

טבריה, כפר נהר הירדן, מצפה, אזור תעשייה קדמת גליל, אלומות, אפיקים, ארבל, אשדות יעקב, אתר ההנצחה גולני, בית זרע, בית ירח, גבעת אבני, גינוסר, דגניה א, דגניה ב, הודיות, הזורעים, ואדי אל חמאם, חוקוק, יבנאל, כינרת מושבה, כינרת קבוצה, כפר זיתים, כפר חיטים, כפר כמא, לביא, לבנים, מגדל, נבי שועייב, פוריה כפר עבודה, פוריה נווה עובד, פוריה עילית, רביד, שדה אילן, שרונה, אלמגור, קלע אלון, רמת טראמפ, חמת גדר, אבני איתן, אודם, אורטל, אל רום, אלוני הבשן, אלי עד, אניעם, אפיק, בוקעתא, בני יהודה וגבעת יואב, גשור, האון, חד נס, חספין, יונתן, כנף, כפר חרוב, מבוא חמה, מג'דל שמס, מיצר, מסדה, מסעדה, מעגן, מעלה גמלא, מרום גולן, נאות גולן, נוב, נווה אטי''ב, נטור, נמרוד, עין גב, עין זיוון, עין קנייא, צמח, קדמת צבי, קצרין - אזור תעשייה, קצרין, קשת, רמות, רמת מגשימים, שעל, שער הגולן, תל קציר, אזור תעשייה בני יהודה, אזור תעשייה שער נעמן, אפק, אורנים, אלונים, בסמת טבעון, כפר תקווה, נופית, קריית טבעון - בית זייד, ראס עלי, שער העמקים, כפר ח'וואלד, תחנת רכבת כפר יהושוע, אזור תעשייה אלון התבור, אזור תעשייה בר-לב, אחוזת ברק, אחיהוד, אכסאל, אלון הגליל, אלוני אבא, אעבלין, ביר אלמכסור, בית לחם הגלילית, בית שערים, בלפוריה, גבעת אלה, גבת, גניגר, דברת, דחי, דמיידה, הושעיה, הסוללים, הרדוף, זרזיר, חג'אג'רה, חנתון, טמרה בגלבוע, טמרה, יובלים, יודפת, יסעור, יעד, יפיע, יפעת, כאבול, כאוכב אבו אלהיג'א, כעביה טבאש, כפר גדעון, כפר החורש, כפר יהושע, כפר כנא, כפר מנדא, מגדל העמק, מורשת, מזרע, מנוף, מנשית זבדה, מצפה אבי''ב, מרחביה מושב, מרחביה קיבוץ, מרכז אזורי משגב, משהד, נאעורה, נהלל, נוף הגליל, נין, נצרת, סולם, עדי, עילוט, עין מאהל, עפולה, עצמון - שגב, ערב אל נעים, ציפורי, קורנית, ריינה, רמת דוד, רמת ישי, רמת צבי, רקפת, שדה יעקב, שורשים, שכניה, שמשית, שעב, שפרעם, שריד, תל עדשים, תמרת, אבטליון, אזור תעשייה תרדיון, אילניה, אשבל, אשחר, בועיינה-נוג'ידאת, בית סוהר צלמון, בית קשת, בית רימון, גדעונה, גזית, גן נר, דבוריה, דיר חנא, היוגב, הררית יחד, חוסנייה, חזון, טורעאן, טפחות, יזרעאל, ישובי אומן, ישובי יעל, כדורי, כחל, כלנית, כמון - כמאנה מזרחית, כפר ברוך, כפר חנניה, כפר יחזקאל, כפר מצר, כפר קיש, כפר תבור, לוטם וחמדון, מגן שאול, מוקיבלה, מורן, מכמנים - כמאנה מערבית, מסד, מע'אר, מעלה צביה, מצפה נטופה, מרכז חבר, מתחם סקי גלבוע, נורית, סכנין, סלמה, סנדלה, עוזייר, רומאנה, עילבון, עין דור, עין חרוד, תל יוסף, עראבה, קבוצת גבע, קדרים, ראס אל-עין, רומת אל הייב, רם און, שדמות דבורה, שיבלי אום אלג'נם, תחנת רכבת כפר ברוך, אזור תעשייה מבואות הגלבוע, אזור תעשייה ציפורית, סואעד חמירה, צפת - נוף כנרת, צפת - עכברה, בית העלמין החדש נהריה, אזור תעשייה כרמיאל, אזור תעשייה צ.ח.ר, אליפלט, אמנון, בוסתן הגליל, ביריה, בית ג'אן, בית הלל, בית העמק, בן עמי, בענה, ג'דידה מכר, גשר הזיו, דיר אל-אסד, הילה, הר חלוץ, חוסן, חצור הגלילית, חרשים, טובא זנגריה, כורזים ורד הגליל, כפר גלעדי, כפר הנשיא, כפר ורדים, כפר יובל, כפר מסריק, כרכום, כרמיאל, לב החולה, לבון, מג'דל כרום, מחניים, מטולה, מנרה, מעונה, מעיין ברוך, מעיליא, מעלות תרשיחא, מרגליות, משגב עם, נהריה, נחף, נס עמים, נתיב השיירה, סאג'ור, סער, עברון, עין אל אסד, עין המפרץ, עכו - אזור תעשייה, עכו - רמות ים, עכו, עמיעד, צורית גילון, צפת - עיר, קריית שמונה, ראמה, ראש פינה, שבי ציון, שזור, שייח' דנון, שמרת, תל חי, אבו סנאן, אביבים, אבירים, אבן מנחם, אדמית, אור הגנוז, אזור תעשייה רמת דלתון, איזור תעשייה מילואות צפון, איילת השחר, אילון, אלקוש, אמירים, אשרת, בית העלמין החדש עכו, בית ספר שדה מירון, בצת, בר יוחאי, ברעם, ג'וליס, ג'ש - גוש חלב, גדות, גונן, גורן, גורנות הגליל, גיתה, געתון, דוב''ב, דישון, דלתון, דפנה, הגושרים, זרעית, חולתה, חוף בצת, חורפיש, חניתה, טל - אל, יחיעם, ינוח ג'ת, יסוד המעלה, יערה, יפתח, יראון, ירכא, כברי, כישור, כליל, כסרא סמיע, כפר בלום, כפר יאסיף, כפר סאלד, כפר שמאי, כרם בן זמרה, להבות הבשן, לוחמי הגטאות, לימן, לפידות, מגדל תפן, מזרעה, מירון, מלכיה, מנות, מצובה, מרכז אזורי מבואות חרמון, מרכז אזורי מרום גליל, מרכז אזורי רמת כורזים, משמר הירדן, מתת, נאות מרדכי, נווה זיו, נטועה, סאסא, ספסופה - כפר חושן, ע'ג'ר, עבדון, עין יעקב, עלמה, עמוקה, עמיר, עמקה, ערב אל עראמשה, פלך, פסוטה, פקיעין החדשה, פקיעין, פרוד, צבעון, צוריאל, קדיתא, קיבוץ דן, ראש הנקרה, רגבה, ריחאנייה, רמות נפתלי, שאר ישוב, שדה אליעזר, שדה נחמיה, שומרה, שלומי, שמיר, שניר, שפר, שתולה, תובל, חוף אכזיב, חמדת ימים, מנחת מחניים, אושה, חיפה - בת גלים ק.אליעזר, חיפה - כרמל, הדר ועיר תחתית, חיפה - מערב, חיפה - מפרץ, חיפה - נווה שאנן ורמות כרמל, חיפה - קריית חיים ושמואל, כפר ביאליק, כפר המכבי, קריית אתא, קריית ביאליק, קריית ים, קריית מוצקין, רמת יוחנן, אזור תעשייה קריית ביאליק, חדרה - מזרח, חדרה - מערב, חדרה - מרכז, חדרה - נווה חיים, נשר, אביאל, אור עקיבא, אזור תעשייה יקנעם עילית, אזור תעשייה מבוא כרמל, אזור תעשייה קיסריה, איבטין, אלוני יצחק, אליקים, באקה אל גרבייה, בית אורן, בית חנניה, בנימינה, ג'סר א-זרקא, ג'ת, גבעת וולפסון, גבעת ניל''י, גבעת עדה, גלעד, גן השומרון, גן שמואל, דליה, דלית אל כרמל, החותרים, זכרון יעקב, טירת כרמל, יגור, יקנעם המושבה והזורע, יקנעם עילית, כפר גלים, כפר גליקסון, כפר חסידים, כפר פינס, להבות חביבה, מגל, מדרך עוז, מייסר, מעגן מיכאל, מעיין צבי, מצר, משמר העמק, משמרות, עין העמק, עין השופט, עין עירון, עין שמר, עמיקם, עספיא, פרדס חנה כרכור, קיבוץ מגידו, קיסריה, רגבים, רכסים, רמות מנשה, רמת השופט, שדות ים, אום אל פחם, אום אל קוטוף, אזור תעשייה ניר עציון, אל עריאן, בית סוהר קישון, בית צבי, ברטעה, ברקאי, בת שלמה, גבע כרמל, גבעת עוז, דור, נחשולים, הבונים, חריש, כפר קרע, כרם מהר''ל, מאור, מאיר שפיה, מגדים, מועאוויה, מי עמי, מעלה עירון, מענית, גבעת חביבה, מצפה אילן, מרכז מיר''ב, מתחם שביל התפוזים, נווה ים, ניר עציון, ימין אורד, עופר, עין איילה, עין אל סהלה, עין הוד, עין חוד, עין כרמל, ערערה, עתלית, פוריידיס, צרופה, שדה יצחק, שער מנשה, תלמי אלעזר, בי"ס כרמים בנימינה, בית עלמין תל רגב, נמל קיסריה, קציר, טייבה בגלבוע, מנחמיה, בית אלפא וחפציבה, בית השיטה, בית יוסף, בית שאן, גשר, חמדיה, טירת צבי, ירדנה, כפר גמילה מלכישוע, כפר רופין, מולדת, מירב, מסילות, מעוז חיים, מעלה גלבוע, נוה איתן, נווה אור, ניר דוד, עין הנצי''ב, רחוב, רשפים, שלוחות, שלפים, שדה אליהו, שדה נחום, שדי תרומות, תל תאומים, גני חוגה, רוויה.

13:42: הודעת התרעה לפני אזעקה לאיזור המרכז ועוד - זו הרשימה המלאה:

ארגמן, בקעות, גבע בנימין, גיתית, גלגל, חמדת, חמרה, ייט''ב, יפית, כוכב השחר, מבואות יריחו, מחולה, מכורה, מעלה אפרים, מעלה מכמש, משואה, משכיות, נעמה, נערן, נתיב הגדוד, עדי עד, פצאל, קידה, רועי, רותם, רימונים, שדמות מחולה, תומר, שלומציון, אעירה השחר, בני אדם, בתרונות, החווה של אורי כהן, החווה של זוהר, החווה של יאיא, החווה של מנחם, החווה של עשהאל, חוות בניהו, חוות גנות, חוות הרשאש, חוות חנינא, חוות יד השומר, חוות ינון, חוות מלכיאל, חוות מעלה אהוביה, חוות נחלת צבי, חוות עמיאל, חוות פריאל, חוות ראש תאנה, מלאכי השלום, מצפה דני, מצפור פצאל, נווה ארז, עינות קדם, ברקן, חוות יאיר, יקיר, נופים, עמנואל, קריית נטפים, קרני שומרון, רבבה, אבני חפץ, אזור תעשייה אריאל, אזור תעשייה בראון, אזור תעשייה ברקן, אזור תעשייה שחק, אזור תעשייה שער בנימין, איתמר, אלון מורה, בית אל, בית אריה, בית חורון, ברוכין, גבעת אסף, גבעת הראל, דולב, הר ברכה, חוות אביחי, חוות גלעד, חיננית, חרמש, טלמון, יצהר, כוכב יעקב, כפר תפוח, מבוא דותן, מגדלים, מעלה לבונה, נווה צוף, נחליאל, נילי, נעלה, עטרת, עלי זהב - לשם, עלי, עמיחי, ענב, עפרה, פדואל, פסגות, קדומים, רחלים, ריחן, שבות רחל, שבי שומרון, שילה, שקד, תל ציון, אביתר, אחיה, אריאל, אש קודש, גבעת הרואה, גבעת פורת יוסף, גופנה, דורות עילית, חוות אביה, חוות אל נווה, חוות אלחי, חוות מגדלים, חוות מגנזי, חוות מרום שמואל, חוות נווה צוף, חוות נוף אב"י, חוות נחל שילה, חוות עולם חסד, חוות צרידה, חוות שדה, חוות שוביאל, חוות שחרית, חומש, חרמש דרום, חרשה, טל מנשה, יבוא דודי, כרם רעים, מגרון, מכינת אלישע, נופי נחמיה, נריה, עופרים, רמת מגרון, שדה אפרים, אלפי מנשה, אלקנה, עץ אפרים, צופים, שערי תקווה, סלעית, אביחיל, גבעת חן, נתניה - מזרח, נתניה - מערב, רעננה, שושנת העמקים, אורנית, אייל, אלישמע, בית ברל, בני דרור, ג'לג'וליה, גאולים, גן חיים, גני עם, הוד השרון, חגור, חורשים, חרות, טייבה, טירה, יעבץ, יעף, ירחיב, ירקונה, כוכב יאיר - צור יגאל, כפר ברא, כפר הס, כפר מל''ל, כפר סבא, כפר עבודה, כפר קאסם, משמרת, מתן, נווה ימין, נווה ירק, ניר אליהו, נירית, עדנים, עזריאל, עין ורד, עין שריד, פורת, פרדסיה, צופית, צור יצחק, צור משה, צור נתן, קדימה צורן, קלנסווה, רמות השבים, רמת הכובש, שדה ורבורג, שדי חמד, שער אפרים, תחנת רכבת ראש העין, תל מונד, אבן יהודה, אודים, ארסוף, בית יהושע, בני ציון, בצרה, געש, חרוצים, יקום, כפר נטר, מכון וינגייט, רשפון, שפיים, תל יצחק, אזור תעשייה כפר יונה, אזור תעשייה עמק חפר, אחיטוב, אליכין, אלישיב, אמץ, בארותיים, בורגתה, בחן, בית הלוי, בית חרות, בית ינאי, בית יצחק - שער חפר, ביתן אהרן, בת חן, בת חפר, גאולי תימן, גבעת חיים איחוד, גבעת חיים מאוחד, גבעת שפירא, גן יאשיה, גנות הדר, הדר עם, המעפיל, המרכז האקדמי רופין, העוגן, זמר, חבצלת השרון וצוקי ים, חגלה, חופית, חיבת ציון, חניאל, חרב לאת, יד חנה, ינוב, כפר הרא''ה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר ידידיה, כפר יונה, כפר מונש, מכמורת, מסוף אורנית, מעברות, משמר השרון, נורדיה, ניצני עוז, נעורים, עולש, עין החורש, תנובות, מרכז אזורי דרום השרון, גיבתון, גמזו, גן שלמה, חשמונאים, כפר דניאל, כפר רות, לפיד, מבוא חורון, מבוא מודיעים, מודיעין - ליגד סנטר, מודיעין מכבים רעות, מודיעין עילית, מתתיהו, נוף איילון, שעלבים, נצר סרני, פארק תעשיות פלמחים, ראשון לציון - מזרח, ראשון לציון - מערב, רחובות, שילת, אזור תעשייה נשר - רמלה, אחיסמך, אירוס, באר יעקב, בית חנן, בית עובד, בן שמן, גאליה, גינתון, גן שורק, ישרש, כפר נוער בן שמן, לוד, מצליח, נטעים, ניר צבי, נס ציונה, עיינות, רמלה, תעשיון צריפין, אחיעזר, בית דגן, בית חשמונאי, בית עוזיאל, גזר, גני הדר, גני יוחנן, זיתן, חולדה, חמד, יגל, יד רמב''ם, יסודות, יציץ, כפר ביל''ו, כפר בן נון, כפר חב''ד, כפר שמואל, כרמי יוסף, מזכרת בתיה, משמר איילון, משמר דוד, משמר השבעה, נאות קדומים, נען, נצר חזני, סתריה, עזריה, פדיה, פתחיה, צפריה, קריית עקרון, רמות מאיר, גנות, כפר האורנים, מודיעין - ישפרו סנטר, גבעת השלושה, גת רימון, כפר סירקין, מעש, פתח תקווה, אלעד, בארות יצחק, בני עטרות, גבעת כ''ח, מגשימים, מזור, נופך, נחלים, נחשונים, עינת, ראש העין, רינתיה, אזור תעשייה חבל מודיעין שוהם, בית נחמיה, בית עריף, ברקת, חדיד, טירת יהודה, כפר טרומן, שוהם, אזור תעשייה אפק ולב הארץ, איירפורט סיטי, תל אביב - דרום העיר ויפו, תל אביב - מזרח, תל אביב - מרכז העיר, תל אביב - עבר הירקון, אור יהודה, אזור, בני ברק, בת ים, גבעת שמואל, גבעתיים, הרצליה - מערב, הרצליה - מרכז וגליל ים, חולון, יהוד מונוסון, כפר שמריהו, מקווה ישראל, סביון, פארק אריאל שרון, קריית אונו, רמת גן - מזרח, רמת גן - מערב, רמת השרון, גני תקווה, בית עלמין מורשה, מתחם גלילות, מתחם פי גלילות, אלון שבות, אלעזר, אפרת, ביתר עילית, בת עין, הר גילה, כפר אלדד, כפר עציון, כרמי צור, מגדל עוז, מיצד, מעלה עמוס, מעלה רחבעם, נווה דניאל, נוקדים, פארק תעשיות מגדל עוז, פני קדם, ראש צורים, שדה בר, תלם, תקוע, אדורה, אדורים, בית חג"י, הגבעה הצהובה, מעלה חבר, נגוהות, עתניאל, צומת הגוש, קרית ארבע, איבי הנחל, אפקה, בית הברכה, בר כוכבא, גבעות, היישוב היהודי חברון, חוות ארץ האיילים, חוות מדבר חבר, חוות מלאכי אברהם, חוות נחלת אבות, חוות עדן, חוות קשואלה, חוות תלם צפון, מצפה זי"ו, עוז וגאון, שדה בועז, תקוע ד' וה', אזור תעשייה מישור אדומים, מעלה אדומים, קדר, חוות הרועה העברי, חוות צאן קדר, קדר דרום, אלון, כפר אדומים, מצפה יריחו, עלמון, מצפה חגית, נופי פרת, בני דקלים, כרמי קטיף ואמציה, נטע, שומריה, שקף, אליאב, חוות אשכולות, אביעזר, אדרת, אזור תעשייה הר טוב - צרעה, אשתאול, בית שמש, בקוע, גבעות עדן, גיזו, הראל, זנוח, טל שחר, ישעי, כפר אוריה, לטרון, מחסיה, מיני ישראל - נחשון, מסילת ציון, נווה מיכאל - רוגלית, נווה שלום, נחם, נחשון, נתיב הל''ה, צלפון, צרעה, רטורנו - גבעת שמש, תעוז, תרום, אבו גוש, בית מאיר, בר גיורא, גבעת יערים, יד השמונה, כסלון, כפר הנוער קריית יערים, מטע, נווה אילן, נטף, נס הרים, עין נקובא, עין ראפה, קריית יערים, רמת רזיאל, שואבה, שורש, אזור תעשייה ברוש, בית נקופה, הר אדר, מעלה החמישה, צובה, קריית ענבים, מבוא ביתר, צור הדסה, כפר מנחם, בית גוברין, בית ניר, גלאון, גפן, זכריה, כפר זוהרים, לוזית, נחושה, עגור, צפרירים, שדות מיכה, שריגים - לי-און, תירוש, גבעת ישעיהו, אזור תעשייה צפוני אשקלון, אשקלון - דרום, אשקלון - צפון, באר גנים, אזור תעשייה הדרומי אשקלון, בית שקמה, בת הדר, גיאה, חלץ, מבקיעים, שדה דוד, תלמי יפה, תלמים, פלמחים, בית אלעזרי, בית חלקיה, בני ראם, גדרה, גני טל, חפץ חיים, יבנה, יד בנימין, כפר הנגיד, קדרון, רבדים, אזור תעשייה רבדים, בית גמליאל, בן זכאי, בניה, גבעת ברנר, גבעת וושינגטון, כפר אביב, כפר מרדכי, כרם ביבנה, מישר, משגב דב, מתחם בני דרום, עשרת, קבוצת יבנה, שדמה, אזור תעשייה גדרה, מעון צופיה, אזור תעשייה עד הלום, אשדוד - א,ב,ד,ה, אשדוד - איזור תעשייה צפוני, אשדוד - ג,ו,ז, אשדוד - ח,ט,י,יג,יד,טז, אשדוד -יא,יב,טו,יז,מרינה,סיטי, בני דרום, ניר גלים, אביגדור, אבן שמואל, אורות, אזור תעשייה באר טוביה, אזור תעשייה קריית גת, אחווה, אחוזם, איתן, אל עזי, באר טוביה, גת, ינון, כפר אחים, כפר הרי''ף וצומת ראם, כפר ורבורג, נועם, עוזה, ערוגות, קריית גת, כרמי גת, קריית מלאכי, שדה משה, שלווה, תימורים, תלמי יחיאל, אזור תעשייה כנות, ביצרון, בני עי''ש, גן הדרום, גן יבנה, חצב, חצור, כנות, נווה מבטח, תחנת רכבת קריית מלאכי - יואב, אלומה, אמונים, בית עזרא, ברכיה, גבעתי, הודיה, ורדון, זבדיאל, זוהר, זרחיה, יד נתן, כוכב מיכאל, כפר סילבר, לכיש, מנוחה, מרכז שפירא, משואות יצחק, משען, נגבה, נהורה, נוגה, נחלה, ניצן, ניצנים, ניר בנים, ניר ח''ן, ניר ישראל, סגולה, עוצם, עזר, עזריקם, עין צורים, קדמה, קוממיות, רווחה, שדה יואב, שדה עוזיהו, שחר, שפיר, שתולים, אזור תעשייה תימורים, פארק תעשייה ראם.

13:41: אחרי יותר מחמש שעות של שקט בצפון - כעת התרעה על חדירת כטב"ם לאיזור תעשייה מילואות צפון, חוף בצת, לימן, חוף אכזיב

13:37: שר הביטחון ישראל כ"ץ בהערכת מצב: "ההנהגה האיראנית ששרדה נמלטים כמו עכברים לתוך המנהרות, בדיוק כמו הנהגת החמאס בעזה. משם הם נותנים הוראה לירות על אזרחים ועל ילדים בישראל ובכל האזור. בתי הקירור בבתי החולים באיראן מלאים באלפים רבים של אנשי משמרות המהפכה והבסיג'. המבצע בהובלת הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו יימשך ללא שום מגבלת זמן - עד שנשיג את כל היעדים ונכריע את המערכה" | צפו. לידיעה המלאה - לחצו כאן.

דבריו של שר הביטחון

13:26: בישראל חוששים כי לאחר מסע הלוויה של הבכירים האיראניים שחוסלו בידי ישראל וארצות הברית, ישראל תקבל מטח טילים חריג מהצפוי.

13:15: מפקד אוגדה 36 קיים הערכת מצב בדרום לבנון, שם הוא אמר לפקודיו: ״גם ברגעים אלו - כוחותינו ממשיכים בפשיטות הממוקדות ומשמידים אויב ותשתיות טרור במרחב דרום לבנון״ | צפו

הערכת המצב של מפקד אוגדה 36, תת-אלוף יפתח נורקין בדרום לבנון

13:00: תושבי העיר כוהדשת במחוז לורסתאן שבאיראן ניצלו מאסון כבד לאחר שפצצה במשקל טונה אותרה בשלמותה בתוך בית מגורים המטען העצום חדר למבנה אך לא התפוצץ.

הפצצה שלא התפוצצה

12:40: כך נראה כעת מערב טהראן בצל התקיפות של חיל האוויר.

מערב איראן

12:30: דובר צה"ל בפרסית, סא"ל (מיל') כמאל פנסחי, מפרסם כעת (רביעי) הודעה לציבור איראן בה הוא טוען כי "המשטר הטרוריסטי של הרפובליקה האסלאמית משגר טילים וכטב"מים מאזורים אזרחיים צפופי אוכלוסין, ובכך מסכן את אזרחי איראן".

לדבריו, "פעולות אלו מציבות בכוונה ובאופן ישיר את אזרחי איראן בסכנה - הן בעת השימוש במשגרים והן כאשר הם מושמדים על-ידי חיל האוויר הישראלי".

הוא מפרסם תיעוד ממנו עולה כי "בשל הדיוק של תקיפות חיל האוויר הישראלי, הגשר נותר עומד על כנו גם לאחר הפגיעה במשגר".

לסיום הוא פונה לאזרחי איראן: "שוב אנו מבקשים מכם, אזרחי איראן, למען ביטחונכם האישי להתרחק ממשגרי הטילים".

הודעת דובר צה"ל בפרסית, סא"ל (מיל') כמאל פנסחי

12:25: 'סנטקום', פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, חושף תיעוד חדש מההתקפות שביצעו נגד הטילים הבליסטיים והכטב"מים האיראניים במהלך המלחמה, וטוענים כי זו הסיבה ש"מאז 24 השעות הראשונות של מבצע 'זעם אדיר', ירדו באופן דרסטי התקפות הטילים הבליסטיים והרחפנים האיראניים".

התקיפות באיראן

12:15: דובר צה"ל מעדכן כי צה"ל החל כעת בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן.

במקביל, צה"ל החל כעת בגל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות.

12:00: לפחות 17 אתרים ומתקנים של ארצות הברית במזרח התיכון נפגעו בסדרת תקיפות של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים מצד איראן, כך עולה מניתוח מקיף שפורסם היום ב'ניו יורק טיימס'.

הנתונים, המבוססים על צילומי לוויין מסחריים ברזולוציה גבוהה ואימות הצהרות רשמיות, מצביעים על כך ש-11 בסיסים צבאיים אמריקאיים ניזוקו עד כה, נתון המייצג קרוב למחצית מכלל האתרים הצבאיים של ארה"ב הפרוסים באזור.

לפי הדיווח, אחד הנזקים המשמעותיים ביותר נרשם בתשתיות ההגנה האווירית והתקשורת. בירדן, צילומי לוויין מבסיס חיל האוויר מואפק סאלטי חשפו נזק חמור לחיישני הגנה אווירית ומערכות מכ"ם, שעלות יחידה אחת מהן עשויה להגיע לחצי מיליארד דולר.

תקיפות דומות כוונו נגד רכיבים של מערכת ההגנה "THAAD" באיחוד האמירויות ומערכת מכ"ם ארוכת טווח בקטר, שעלות הקמתה נאמדה ב-1.1 מיליארד דולר.

11:55: משרד ההגנה הקטארי עדכן כי יירט טיל ששוגר לשטח המדינה.

11:50: סוכנות רויטרס מדווחת על פיצוצים שנשמעו בדוחא, בירת קאטר.

11:45: ועדת החוץ והביטחון בראשות ח"כ בועז ביסמוט, קיימה היום דיון חסוי במסגרתו שמעה הוועדה סקירה מודיעינית מבצעית בנושא מבצע "שאגרת הארי".

הסקירה שניתנה על ידי נציגי צה"ל והמל"ל, פירטה על הפעילות שנעשתה עד כה הן באיראן והן בלבנון, והציגה את תמונת המצב העדכנית בהיבטים האופרטיביים, המודיעיניים והמדיניים.

בנוסף קיבלה הוועדה סקירה מנציגי פיקוד העורף, שהציגו בין היתר את עיקרי הממצאים מתחקירי אירועי הפגיעות בעורף. חברי הוועדה העבירו לנציגי הפיקוד פניות שקיבלו מהשטח, לצורך טיפול על ידי גורמי המקצוע הרלוונטיים.

בתוך כך, אישרה הוועדה פה אחד את בקשת הממשלה להארכת ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עד לתאריך ח' בניסן - 26/3/26.

11:15: בתיעוד שמגיע מלבנון נטען כי צבא לבנון מפנה טיל שלא התפוצץ במהלך הפצצת הדירה לפנות בוקר במגדל המגורים בשכונת עאישה בכאר, בלב ביירות הבירה.

פינוי הטיל שלא התפוצץ

11:05: ערוץ אל-חדת' הסעודי מדווח כי חיל האוויר תקף שלושה פעמים בתוך כ-10 דקות בדאחייה בביירות.

תקיפה בדאחייה

10:55: משרד הבריאות מעדכן כי מתחילת מבצע שאגת הארי, נכון להיום בשעה 07:00 בבוקר, פונו לבתי החולים 2,557 נפגעים, מתוכם כעת מאושפזים 84 אנשים. בהם: 10 קשה, 9 בינוני, 71 קל ו-1 בהערכה רפואית.

ביממה האחרונה (07:00 אתמול עד 07:00 הבוקר) התקבלו 205 נפגעים. מתוכם: 1 קשה, 2 בינוני, 193 קל, 8 חרדה ו-1 בהערכה רפואית.

10:43: דובר צה"ל מעדכן כי הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (רביעי) הערכת מצב, בהמשך להתפתחויות השונות במבצע 'שאגת הארי' עם מפקדים נוספים.

הרמטכ"ל הנחה על תגבור גזרת פיקוד הצפון ומעבר צוות הקרב של חטיבת גולני מפיקוד הדרום לפעילות בגזרת פיקוד הצפון. בהמשך, ובהתאם להערכת המצב יוחלט על תגבור בכוחות נוספים.

"צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

10:40: נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי טוען כי רוסיה החלה לסייע לאיראן בכטב"מים, ולטענתו היא צפויה ללא ספק לעזור לה גם בטילים ובמערכות הגנה אוויריות. "רוסיה עשויה לשלוח חיילים לשם", הוסיף זלנסקי.

10:30: בלבנון מדווחים על 11 הרוגים בתקיפה בבעלבכ.

זירת התקיפה בבעלבכ

10:20: איראן מאיימת באמצעות "מפקדת החירום" של הכוחות הצבאיים כי הי אתחל לכוון מתקפות גם נגד בנקים ומוסדות כלכליים במזרח התיכון, שקשורים לארה"ב ולישראל.

09:56: שני כטב"מים נפלו הלילה בסביבת נמל התעופה הבינלאומי של דובאי, וגרמו לפציעתם של ארבעה בני אדם. כוחות הביטחון המקומיים פתחו בחקירה מאומצת בעוד הטיסות הופסקו זמנית.

09:45: מתחילת מבצע "שאגת הארי", נכון להבוקר, פונו לבתי החולים 2,557 נפגעים. כעת מאושפזים 84 בני אדם, מהם 10 במצב קשה, 9 בינוני, 71 קל ואחד בהערכה רפואית. כך דיווח משרד הבריאות

09:10: טיל מדויק פגע בדירה בשכונת עאישה בכאר בבירת לבנון, ולפי הדיווחים היעד הוא אחמד עבדאללה, בכיר בארגון הטרור חמאס. לפחות ארבעה נהרגו בתקיפה בלב הרובע המאוכלס. בלבנון מדווחים: "הבניין רעד, עשן כבד מכסה את הרחובות".

09:05: צה"ל השלים הבוקר גל תקיפות עוצמתי בלב הדאחייה בביירות, כשהוא משמיד מחסני אמצעי לחימה ומפקדות מרכזיות של חיזבאללה. במקביל, מכת מחץ הונחתה גם על מפקדת הארגון בצור. בלבנון מדווחים על פטריות עשן ענקיות מעל מעוזי הטרור.

08:45: חשד לחדירת כלי טיס עוין מלבנון, אזעקות בצפון הארץ.

08:30: שוטרי מחוז חוף וחבלנים פועלים כעת בזירת נפילה של שברי יירוט בגזרת מועצה איזורית מנשה, דווח על נזק קל ללא דיווח על נפגעים.

08:00: רשות הסחר הימי הבריטי הודיעה הבוקר כי ספינת משא נפגעה מחפץ לא ידוע במיצר הורמוז ושריפה פרצה על סיפונה‌‌.

07:39: אזעקות רבות הופעלו בצפון הארץ בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין מלבנון.

07:30: צה"ל חיסל חוליית שיגור דקות לפני ששיגרה כלי טיס בלתי מאוישים מאיראן לעבר מדינת ישראל.

07:00: משרד החוץ של צפון קוריאה פרסם הודעה בה ברך את "העם באיראן" על בחירת בנו של עלי חמינאי למנהיג העליון החדש.

צפון קוריאה גינתה בחריפות את התקיפות של ארצות הברית וישראל ברחבי איראן, וטענה כי הן "הורסות את השלום באזור".

06:45: קבוצת האקרים 'חנדלה' המזוהים עם איראן פרצו לאתר האקדמיה ללשון העברית וכתבו: "אין צורך ללמוד עברית יותר. לא תצטרכו את זה עוד הרבה זמן".

06:30: ערוץ אלחדת' מדווח כי התקיפה החריגה של צה"ל על בניין מגורים בביירות כוונה למשרדי ארגון אלג'מאעה אלאיסלאמי.

06:00: משרד הביטחון של איחוד האמירויות דיווח הבוקר כי מערכות ההגנה האווירית יירטו טילים וכטב"מים ששוגרו מאיראן.

סיכום החדשות המרכזיות

• מיליוני אזרחים נכנסו הלילה למרחבים המוגנים, פעם אחר פעם, בשל רצף שיגורים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל. בחסדי ה' כל השיגורים יורטו ולא היו נפגעים.

• רצף שיגורים גם של חיזבאללה מלבנון לצפון הארץ, מערכות כיפת ברזל יירטו את השיגורים.

• צה"ל פתח בגל תקיפות נוסף בביירות. דיווח על תקיפה חריגה לעבר בניין מגורים ברובע הדאחייה.

• האקרים המזהוים עם איראן פרצו הלילה לאתר האקדמיה ללשון העברית: "אין צורך יותר ללמוד את השפה, לא תצטרכו את זה עוד הרבה זמן".

• על רקע החשש באיראן מפני חידוש ההפגנות, מפקד משטרת איראן שיגור איום לעבר המפגינים: "האצבע על ההדק".