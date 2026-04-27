השלווה הירוקה הופרה ברגע: צה"ל תקף מספר עצום של יעדים בלבנון

מהתקיפות בלבנון
על רקע המתיחות הביטחונית המתמשכת בגבול הצפון והמשך ניסיונות ההתבססות של חיזבאללה, צה"ל הרחיב את פעילותו בלבנון ותקף במהלך היום שורה של יעדים בבקעת הלבנון ובדרום המדינה.
לפי המידע שפורסם, יותר מעשרים תשתיות הקשורות לארגון הטרור חיזבאללה הותקפו, ובהן מחסני אמצעי לחימה ואתרי שיגור רקטות.
בבקעא הותקף אתר ששימש לייצור ואחסון אמצעי לחימה, לאחר שבתקופה האחרונה זוהתה בו פעילות לשיקום היכולות. לצד זאת הותקפו גם אתרים נוספים שבהם הוחזקו אמצעי לחימה של הארגון.
בדרום לבנון התמקדו התקיפות במספר מחסנים, מבנים צבאיים ומשגרים שמהם בוצעו בעבר שיגורים לעבר שטח ישראל.
בהודעה שנמסרה על ידי דובר צה"ל נמסר כי "צה"ל ימשיך לפעול מול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני".
