תלמיד חשף נשק חיזבאללה בבית ספר • הנהלה מאיימת בתביעה

אירוע יוצא דופן התרחש לאחרונה בבית ספר בדרום לבנון, כאשר תלמידה מסרה מידע למודיעין על אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה המוסתרים במוסד החינוכי. מאז אותו רגע, כך על פי הדיווחים, כטב"מים של צה"ל מרחפים באופן קבוע מעל בית הספר ולא עוזבים את האזור.

התקרית גרמה לסערה בקרב הנהלת בית הספר, שנאלצה להתמודד עם נוכחות מתמשכת של מל"טים ישראליים מעל המוסד. בתגובה, הוציאה ההנהלה מכתב אזהרה חריג במיוחד להורי התלמידים, בו היא מאיימת בצעדים משפטיים חמורים נגד כל מי שיימצא מעורב באירועים דומים.

"רדיפה משפטית ומשמעתית"

במכתב שהופץ להורים, הבהירה הנהלת בית הספר כי "מתוך שמירה על כבוד המוסד החינוכי והסדר הציבורי", כל תלמיד שיוכח כי היה מעורב בפגיעה בבית הספר או בחשיפתו לכל מעשה המנוגד לחוק - "חושף את עצמו לחקירה ולרדיפה משפטית".

ההנהלה הוסיפה כי מדובר בצעדים משמעתיים חמורים "אשר מגיעים לכדי רדיפה על ידי גורמי המודיעין, כפי שכבר החל בפועל". על פי המכתב, תיק החקירה עדיין פתוח, וכל מי שיוכח כי היה מעורב "יהיה נתון לרדיפה משפטית. הוא ומשפחתו יישאו באחריות המלאה למעשיו".