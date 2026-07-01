כמה באמת עולה למשלם המסים הישראלי פרויקט מטוס ראש הממשלה "כנף ציון"? תשובה חלקית לשאלה זו התקבלה לאחרונה ממשרד ראש הממשלה, בעקבות בקשה רשמית לקבלת מידע שהגישה התנועה לחופש המידע. אף שהמענה שסיפק המשרד לוקה בחסר, הוא עדיין מספק הצצה ראשונית לעלויות העתק של הפרויקט השנוי במחלוקת.

על פי המסמכים הרשמיים שהועברו, שלב ההקמה של פרויקט "כנף ציון" הסתיים בדצמבר 2021, כאשר עלויותיו המוצהרות הסתכמו ב-364.91 מיליון שקלים. עם זאת, מן התשובה לא ניתן להבין בבירור האם סכום זה כולל גם את עלות רכישתו הראשונית של המטוס מחברת התעופה האוסטרלית "קוואנטס", שנאמדה ב-76 מיליון שקלים.

פער משמעותי מול דוחות המבקר

הנתונים שסיפק משרד ראש הממשלה נמוכים בכמחצית מההערכות הרשמיות של מוסד מבקר המדינה. לפי דוחות המבקר, העלות הכוללת של רכישת המטוס, שדרוגו המקיף, הסבתו למטוס מנהיגים והקמת התשתיות הייעודיות עבורו - דוגמת ההאנגר המיוחד בבסיס חיל האוויר בנבטים - נאמדה בכ-729 מיליון שקלים. במשרד רה"מ לא פירטו מה בדיוק כללו עלויות ההקמה הנמוכות יותר שהציגו.

בין שלב ההקמה לכניסתו הרשמית של המטוס לשירות, נרשמה תקופת ביניים שיועדה לשימור אקטיבי של כלי הטיס והתשתיות סביבו. שלב זה הסתיים באוגוסט 2023, ועלותו הגיעה ל-17.5 מיליון שקלים. יצוין כי המטוס נכנס לפעילות מבצעית רק בפברואר 2024, כאשר המריא לטיסתו הראשונה לאתונה. ראש הממשלה בנימין נתניהו חנך את המטוס באופן רשמי רק ב-22 ביולי 2024, בטיסתו לוושינגטון.

תקציב התפעול: צניחה חדה ב-2025

תקופת ההפעלה השוטפת של המטוס החלה בספטמבר 2023. משרד ראש הממשלה הציג את פירוט עלויות התפעול מאותו מועד ועד לסוף שנת 2025, המסתכמות בסך כולל של כ-60 מיליון שקלים. בשנת 2023 (ספטמבר-דצמבר) עמדו עלויות ההפעלה על 6.27 מיליון שקלים.

בשנת 2024 זינק סך עלויות התפעול ל-34.18 מיליון שקלים. סכום זה מורכב מ-18.28 מיליון שקלים עבור תשלומים קבועים, 8.55 מיליון שקלים תשלומים משתנים בהתאם להיקף הטיסות בפועל, ו-7.35 מיליון שקלים בגין רכש, שינויים ושדרוגים חד-פעמיים.

בשנת 2025 צנח סך עלויות התפעול ל-18.67 מיליון שקלים - ירידה של כמעט 50% בהשוואה לשנה שקדמה לה. מתוכם 13.17 מיליון שקלים תשלומים קבועים, 5.5 מיליון שקלים תשלומים משתנים, ו-9 מיליון שקלים עבור הוצאות חד-פעמיות. בסביבת ענף התעופה מעריכים כי ההסבר לצניחה הדרמטית נעוץ בצמצום המשמעותי בהיקף טיסותיו של ראש הממשלה נתניהו לעולם בשנה החולפת, על רקע צווי המעצר הבינלאומיים שהוצאו נגדו.

החיסיון הממשלתי: "פגיעה בביטחון המדינה"

לצד הנתונים הכלליים, במשרד ראש הממשלה סירבו בתוקף לחשוף מידע מפורט ומהותי. כך למשל, נדחתה הבקשה להציג את עלותה של כל טיסה בנפרד, כולל סעיפים כמו שכר צוות האוויר, הוצאות אבטחה, דלק, מזון, תקשורת ועלויות הביטוח השנתיות.

בנוסף, המשרד סירב להעביר את נתוני התחזוקה השוטפת בחלוקה שנתית, ובכלל זה תיקונים, עיצוב פנים ושדרוגי מיגון. הנימוק הרשמי שניתן לכלל הסירובים הללו היה אחיד: "מדובר במידע שגילויו המפורט מהווה פגיעה בביטחון המדינה או בביטחונו או בשלומו של אדם".

"חלופה יקרה בהרבה מחכירת מטוס"

"מהחשיפה של עלויות התפעול של 'כנף ציון' אנחנו מבינים כעת בבירור שמדובר בחלופה יקרה הרבה יותר מחכירת מטוס אזרחי לשימוש ראש הממשלה", תקף עו"ד הידי נגב, מנכ"ל התנועה לחופש המידע. "זה מכעיס שמשרד ראש הממשלה ממשיך להסתיר רכיבים קריטיים בהוצאות - החל מהשדרוגים החד-פעמיים שהגיעו למיליוני שקלים ועד לפירוט המדויק של התשלומים הקבועים - והכל תחת הכסות הנוחה של 'פגיעה בביטחון המדינה'".

נגב הוסיף כי התנועה לחופש המידע תמשיך להיאבק משפטית כדי להביא לשקיפות מלאה בנושא. הבקשה המקורית לקבלת המידע הוגשה ונוהלה על ידי הסטודנטית גל אשד, במסגרת הפרקטיקום לחופש המידע באוניברסיטת רייכמן, ובהנחייתה הצמודה של עו"ד יערה וינקלר שליט.