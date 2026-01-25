כוחות מחפשים אחר מקום קבורתו של החלל החטוף רן גואילי ז"ל בעזה, ופועלים בבית קברות בעיר עזה | הצוות ההנדסי, מלווה ברופאי שיניים ואנשי רבנות צבאית, וכל הצוותים עובדים במקביל בו זמנית, כדי לזרז את המבצע | המטרה: לסיים בתוך מספר שעות, עוד הלילה| נתניהו אישר את הפרטים מאוחר יותר: "מתקיים מבצע לאיתור החטוף רני גווילי הי"ד" | בישראל ישנה אופטימיות זהירה כי קרובים לאיתורו של החטוף האחרון, השם יקום דמו (חדשות)
שרוליק איינהורן מקורבו של ראש הממשלה, נחקר בסרביה והכחיש את המיוחס לו: "פעלתי מתוך הבנה שהחומר שהגיע אליו (פלדשטיין) הגיע באישור וביוזמת משרד ראש הממשלה" | בנוסף הודה איינהרון, כי ניסח מסמך שכלל מסרים לטובת שיפור תדמיתה של קטר בישראל (משפט)
לאחר זמן ארוך, נמסר היום מענה לבקשת חופש המידע בנוגע למתנות שהתקבלו בשנים האחרונות במשרד ראש הממשלה, כפי שתועדו ברישומים | בין המתנות שהתקבלו: רובה M16, פלטת עץ עליה סכין מעוטרת, בקבוקי יין, ומשקה ועוד (חדשות)