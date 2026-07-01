חזית חדשה נפתחה אתמול (שלישי) במערכה על עתידה של הכשרות בישראל: ראשי השלטון המקומי שיגרו מכתב חריף לשר המשפטים יריב לוין, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ויו"ר הוועדה לשירותים חברתיים ח"כ אוהד טל, בדרישה לעצירה מיידית של התיקון לחוק הכשרות שמקדם יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי.

המכתב מגיע על רקע התקדמותו של "חוק איסור הונאה בכשרות" – הצעת חוק שנועדה לבטל את רפורמת הכשרות של השר לשעבר מתן כהנא משנת 2021. החוק החדש מבקש להחזיר את המונופול ההלכתי לרבנות הראשית והמקומית, לאסור על רבנים להעניק כשרות מחוץ לתחומם, ולמנוע מתאגידים פרטיים להעניק כשרות עצמאית ללא פיקוח מוסמך.

כזכור, מליאת הכנסת אישרה לפני כשבועיים בקריאה ראשונה את הצעת החוק לביטול רפורמת הכשרות. 49 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 34 מתנגדים. ההצעה עברה לדיון בוועדת חוקה חוק ומשפט, וטרם ברור האם יצליחו להשלים את החקיקה בקריאה שניה ושלישית לפני פיזור הכנסת וההליכה לבחירות.

"אלפי תקנים על חשבון הרשויות"

על המכתב חתמו יו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס, ראש עיריית תל אביב-יפו רון חולדאי, ויו"ר מרכז השלטון האזורי שי חג'ג'. בדבריהם הביעו התנגדות נחרצת להעברת האחריות התקציבית, וטענו כי "משמעות הדבר היא חיובו של השלטון המקומי בהעסקת אלפי תקנים, ג'ובים ומינויים, תוך פגיעה בקופה הציבורית של הרשויות המקומיות ושל השירותים הניתנים על ידן לציבור".

סלע המחלוקת המרכזי נוגע להסדרת מנגנון העסקת משגיחי הכשרות. התיקון החדש נועד לפתור את בעיית ניגוד העניינים, שבה בעל העסק משלם ישירות למשגיח שאמור לפקח עליו. בסיעת ש"ס עומדים על כך שהמשגיחים יועסקו בצורה מקצועית ויציבה דרך המועצות הדתיות, כדי להבטיח את עצמאותם ההלכתית ומסירותם לתפקיד.

ראשי הרשויות החילוניות הגדילו לעשות ואף ניסו לייחס מניעים פוליטיים לתיקון, בפרט על רקע תקופת הבחירות: "קידום חוק זה בתקופה כל כך קצרה, תוך ריצת אמוק וללא התחשבות בהסכמים קיבוציים ובהשלכות מהטלת הג'ובים על השלטון המקומי, ובטח ובטח בסמוך לבחירות הארציות, מעלה תחושה לא נוחה ואף חששות של שקילת שיקולים זרים שאינם ענייניים", נכתב במכתב.

בסיום מכתבם דרשו ראשי הרשויות לעצור כליל את החקיקה: "אנו קוראים לכם לעצור את החקיקה הזו, בטח ובטח בתקופת בחירות, ולא להמשיך לקדם אותה עד אשר יוסדרו כל הסוגיות בנוגע להעסקת המשגיחים, גמישות העסקתם ומקור מימון לתשלום שכרם, שאינו מכספי הרשויות המקומיות".

בעולם התורה ובנציגות החרדית מבהירים מנגד כי הניסיונות של גורמים בשלטון המקומי לבלום את החוק לא ירפו את ידיהם, וכי המערכה על טהרת הכשרות ומניעת מכשולים מהציבור תימשך בכל העוז עד להשלמת החקיקה וביטול מחדלי רפורמת כהנא.