אלוף (מיל') ניצן אלון ( צילום: אורן בן הקוון/פלאש90 )

בביקורת חריפה, יצא היום (רביעי) אלוף במיל' ניצן אלון, ראש מפקדת החטופים לשעבר, נגד דרג מקבלי ההחלטות בישראל. בנאום שנשא בכנס הרצליה של המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, האשים אלון כי שיקולים פוליטיים ואסטרטגיים שגויים מנעו את השבתם של חטופים רבים בשלבים מוקדמים יותר של המערכה.

"הקבינט, ממשלת ישראל וההנהגה המדינית סירבו לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות, בשם אותו 'ניצחון מוחלט' – שבעיניי הוא בעצם כזב", הצהיר אלון מעל במת הכנס. "אני לא חושב שיש אמירה רצינית במושג הזה". "העדיפו הסכמים חלקיים כדי להמשיך להילחם" אלון, שסיים לאחרונה את תפקידו הרגיש בחזית המשא ומתן, חשף טפח מתוך חדר הדיונים הסגור של פורומי קבלת ההחלטות. לדבריו, הונחו על השולחן חלופות רחבות יותר שנפסלו שוב ושוב. "היה דחף להצעות חלקיות. כשהיו על שולחן הקבינט או בפורומים כאלה ואחרים בראשות ראש הממשלה אפשרויות לחלופה של הסכם חלקי מול הסכם רחב יותר – הבחירה פעם אחר פעם הייתה בהסכם חלקי, וזאת כדי לאפשר את המשך הלחימה". "לא אוותר על החרדים": נתניהו תיאר את "ממשלת החלומות" בריאיון נדיר אריה רוזן | 30.06.26 ראש המפקדה לשעבר סייג וציין כי "יש בזה גם היגיון מסוים", אך מתח ביקורת קשה על התוצאה האסטרטגית של מדיניות זו. הדברים נאמרו בכנס הרצליה, הנחשב לפורום אסטרטגי מוביל לדיון באתגרים הלאומיים והביטחוניים של המדינה, ומשתתפים בו מדי שנה בכירי הממשל, מערכת הביטחון, האקדמיה והכלכלה. "לנהל מלחמה עד שאמריקה כפתה את סיומה" בחלק המרכזי של דבריו, תקף אלון את אורך המערכה ואופן סיומה. "מבחינה אסטרטגית, לנהל את המלחמה במשך למעלה משנתיים, עד שבעצם הממשל האמריקאי כפה עלינו את סיומה – זו לא הייתה הדרך האופטימלית", סיכם. "זה לא היה נכון לא מבחינת אורך הזמן, ולא מבחינת המחירים הכבדים ששילמנו בכל המובנים ובכל הממדים".

נתניהו ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

הביקורת של אלון מצטרפת לשורה של אזהרות שהעביר בעבר לדרג המדיני. כפי שדיווחנו בעבר, הזהיר אלון כי הגברת הלחימה בשטח רצועת עזה עלולה להביא למצב סיכון החטופים בצורה שעלולה להביא למותם. לדבריו אז, ככל שהמלחמה תהפוך לעצימה יותר, מחבלי החמאס צפויים להוציא את האלימות והתסכול שלהם על החטופים בשבי.

סיום התפקיד והמשך הפעילות

אלון, שהתייצב לשירות מילואים עם פרוץ מתקפת 7 באוקטובר, מונה על ידי הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי לעמוד בראש מפקדת השבויים והנעדרים. כפי שדיווחנו, הרמטכ"ל אייל זמיר וראש המפקדה סיכמו לאחרונה על סיום תפקידו לאור בקשתו, לאחר יותר משנתיים בתפקיד הרגיש.

תחת פיקודו של אלון פעלה המפקדה בדגש על איסוף ומחקר מודיעין, סיוע למשא ומתן, הובלת והוצאת מבצעים מיוחדים וקיום קשר שוטף עם משפחות החטופים. המפקדה תמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם מתאם השבויים והנעדרים, תת-אלוף במיל' גל הירש, ותפעל תחת פיקודו של אלוף-משנה י', המשרת בה מיום הקמתה.

הביקורת החריפה של אלון מעלה שאלות קשות על ניהול המערכה ועל המחיר שנגבה מהחטופים ומשפחותיהם. הדברים נאמרו בעיתוי רגיש, כאשר באגף המודיעין ופיקוד דרום מזהירים כי הזרוע הצבאית של חמאס נערכת מחדש למלחמה, מייצרת מאות מטענים וטילי נ"ט מידי חודש, ומגייסת מחבלים חדשים.