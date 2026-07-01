עולם התורה נזדעזע הבוקר (רביעי) מהרצח הנורא של המקובל הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל בבית מדרשו בנתניה. לאחר מצוד שנמשך כשעתיים, הצליחה המשטרה לעצור את החשוד בפשע - תושב נתניה בשנות ה-20 לחייו, שכאמור נהג לפקוד את ישיבתו של הרב.

על פי הנמסר ממשטרת נתניה, עם קבלת הדיווח הראשוני על האירוע הטראגי, נפתחה חקירה מיידית ובוצעו סריקות נרחבות לאיתור החשוד. המאמצים הממוקדים של כוחות המשטרה הניבו פרי, והחשוד אותר ונעצר בתוך פרק זמן קצר יחסית. הרקע לאירוע הטראגי מחקירה ראשונית שערכה המשטרה עולה תמונה מזעזעה: החשוד, תושב נתניה בשנות ה-20 לחייו, היה מוכר בישיבה ונהג לפקוד אותה באופן קבוע. הבוקר הגיע לביתו של הרב, דקר אותו מספר פעמות ונמלט במהירות מזירת האירוע. עם סטנדרים וגמרות | מאות חסידים יערכו מחאה מול דמות בכירה במערכת המשפטית חיים רוזנבוים | 30.06.26 1 מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, קיים הערכת מצב מיידית בזירת האירוע והטיל את החקירה על יל"פ שרון. בהתייחסותו למקרה, הביע מפקד המחוז זעזוע עמוק מהאירוע הנורא ושלח תנחומים למשפחתו ולתלמידיו הרבים של הרב זצ"ל.

המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל ( צילום: לפי סעיף 27א )

הערכות לקראת מסע הלוויה

בתוך כך, שוטרי מחוז מרכז, בהובלת תחנת נתניה, נערכים לאבטחת מסע הלווייתו של הרב זצ"ל. המשטרה צופה השתתפות של אלפי מלווים במסע, ומתכוננת להבטיח את ביטחון הציבור ואת הסדר הציבורי במהלך ההלוויה.

עדכונים נוספים על פרטי ההלוויה והחקירה יפורסמו בהמשך.