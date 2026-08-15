נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר ביום שישי האחרון כי שוקל להכריז על מצר הורמוז כשטח ריבוני של ארה"ב, זאת על רקע המאמצים להביא לסיום המתיחות עם איראן.

ההצהרה נמסרה במהלך נאום שנשא הנשיא האמריקאי באקדמיה להכשרת שוטרים בלונג איילנד שבמדינת ניו יורק. טראמפ התייחס לנתיב השיט האסטרטגי, שדרכו עוברת כחמישית מאספקת הנפט הימית בעולם, וציין כי בכוונתו להגדירו כטריטוריה אמריקאית.

ההצהרה הגיעה בעת שהמגעים לקראת הסדר עם איראן נמצאים בקיפאון, לאחר שסבב משא ומתן קודם לא צלח. טהרן ממשיכה לסרב לפתוח מחדש את המצר, שנותר כמעט סגור לחלוטין מאז פרוץ העימות בין ארה"ב וישראל לבין איראן בחודש פברואר האחרון.

כשישה חודשים לאחר תחילת המשבר, אין סימנים ברורים להתקדמות משמעותית במגעים, בעוד גורמים איראניים ממשיכים להתריס מול הדרישות האמריקאיות. ארצות הברית הטילה בחודשים האחרונים סגר על השיט והנמלים האיראניים, במטרה להפעיל לחץ כלכלי על המשטר בטהרן.

"לאחר שנסיים להביס את איראן, שמובסת קשות, די בקרוב אכריז על מצר הורמוז כשטח של ארצות הברית", אמר טראמפ בנאומו. "במהות, זה מה שזה. יש לנו את הסגר. אף ספינה לא עוברת אלא אם כן אנחנו רוצים בכך."

לא ברור עד כמה ההצהרה משקפת עמדת מדיניות מגובשת של הממשל האמריקאי, או האם מדובר בהערה ספונטנית של הנשיא.

בתגובה להצהרה, כתב קאזם גריבאבאדי, סגן שר החוץ האיראני, ברשת X כי טהרן לא תיכנע לאיומים או להפגנות כוח מצד ארה"ב. לדבריו, מצר הורמוז ייפתח או ייסגר אך ורק על פי החלטת איראן.

בראיון שפורסם ביום שבת, אמר שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י כי איראן טרם החליטה לחדש את המגעים עם ארה"ב, וכי המסרים המועברים באמצעות קטאר ופקיסטן אינם מהווים משא ומתן ממשי, כך על פי דיווח סוכנות הידיעות רויטרס.

עראקצ'י מסר לכלי התקשורת האיראני שאהרארא ניוז כי שיחות נפרדות עם עומאן התמקדו בהגדרת נתיב ימי דרך מצר הורמוז, אך הדגיש כי ארה"ב תידרש לעמוד בתנאים מסוימים כדי שהשיט במעבר המים יתחדש.

מוקדם יותר השבוע טען טראמפ ברשת Truth Social כי לארצות הברית שליטה מוחלטת על המצר, והוסיף: "אני חושב שנשמור עליו". זאת למרות שמצר הורמוז הוא נתיב מים בינלאומי המוקף באיראן ועומאן.

לא ברור אם הנשיא טראמפ אכן מתכוון ליישם את הצהרתו, אך במידה ויכריז בעתיד על מצר הורמוז כטריטוריה אמריקאית, מדובר יהיה במהלך בעל השלכות דרמטיות ביותר.