בפגישה שהתקיימה לפני כשבועיים בחדר הסגלגל שבבית הלבן, הפנה הנשיא האמריקני דונלד טראמפ שאלה ישירה לראש הממשלה בנימין נתניהו: כיצד נראה מצבו בסקרי הבחירות הצפויים להתקיים ב-27 באוקטובר?

על פי דיווח של ברק רביד בחדשות 12, נתניהו השתהה ולא מיהר להשיב. רגע לאחר מכן התערב אחד מיועציו במהירות ואמר: "אדוני הנשיא, הוא מנצח". כך לפי בכיר אמריקני המעורה בפרטי השיחה. אולם המציאות שונה באופן ניכר. רוב הסקרים המתפרסמים בימים אלה אינם מצביעים על ניצחון של נתניהו. עובדה זו ידועה היטב לנשיא האמריקני ולמקורביו. עד כה נמנע טראמפ מלהעניק לנתניהו את התמיכה הפומבית שאליה הוא מצפה, למרות ששאלות בנושא הופנו אליו שוב ושוב על ידי עיתונאים. הזמן עובר במהירות ליברמן חושף: "המלצתי לה לא לחזור לפוליטיקה בשלב זה" דוד קליין | 12.08.26 "בסוף, נתניהו לוקח": מה חושב המצטרף החדש לבנט על הבחירות? דוד קליין | 12.08.26 הנשיא האמריקני עדיין יכול לשנות את עמדתו, אך כאשר נותרו רק 75 ימים עד למועד הבחירות, הזמן הולך ומתקצר מבחינת ראש הממשלה. בשבועות הראשונים של המלחמה מול איראן, חלק ממקורבי טראמפ היו משוכנעים שהנשיא יבחר לתמוך בנתניהו במערכת הבחירות. באותה תקופה קרא טראמפ בגלוי להעניק לנתניהו חנינה שתביא לסיום ההליכים המשפטיים נגדו. אך ככל שחלף הזמן והמלחמה נעשתה מורכבת יותר, האינטרסים של טראמפ ונתניהו – הן במדיניות החוץ והן בזירה הפוליטית הפנימית – החלו להתרחק זה מזה. בשלושת החודשים האחרונים נפתחו ביניהם פערים גדלים והולכים, לא רק סביב איראן אלא גם בנוגע ללבנון ולרצועת עזה. שני בכירים אמריקנים מסרו כי טראמפ חש חיבה אישית כלפי נתניהו, אך מתוסכל מהחלטותיו ומהמדיניות שהוא נוקט. "נתניהו הוא האויב הכי גדול של עצמו", כך אמר טראמפ, על פי שני אנשים ששוחחו עמו לאחרונה על ראש ממשלת ישראל.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

"אנחנו מבינים את הצרכים הפוליטיים"

האירוע האחרון שגרם לטראמפ להתבטא כך על נתניהו היה הודעתו של ראש הממשלה בה דחה את תוכנית מועצת השלום לפירוק חמאס מנשקו. בכיר אמריקני ציין כי בבית הלבן ראו בהצהרה שפרסם נתניהו ביום ראשון מהלך פוליטי של תקופת בחירות, ולא בהכרח הצהרת מדיניות אמיתית.

"אנחנו מבינים את הצרכים הפוליטיים של נתניהו. אין לנו בעיה עם זה כל עוד הוא ממשיך לעשות את מה שאנחנו מבקשים – במיוחד בכל הנוגע לריסון התקיפות בעזה", הבהיר הבכיר.

בשבוע שעבר שוחח נתניהו בטלפון עם שליחו של טראמפ, ג'ארד קושנר, והבטיח לתת לתוכנית מועצת השלום הזדמנות, למרות הספקנות שהביע. בכיר אמריקני אמר כי נתניהו גם התחייב לצמצם את התקיפות בעזה כדי לאפשר את תחילת תהליך הפירוז.

מאז ביצעה ישראל פחות תקיפות ברצועת עזה, וצה"ל נסוג בחזרה ל"קו הצהוב" – המקום שבו היה אמור להיות פרוס על פי ההסכם. קושנר מתכנן להגיע לישראל בשבוע הבא כדי להיפגש עם נתניהו ובכירים נוספים ולדון בתוכנית לעזה.

ראשי האופוזיציה פועלים מאחורי הקלעים

כמה מיריביו הפוליטיים של נתניהו – ביניהם גדי איזנקוט, נפתלי בנט ויאיר לפיד – הביעו חשש שטראמפ יתמוך בנתניהו, כך אמרו כמה מהיועצים שלהם. לפי שני מקורות המעורים בנושא, חלק מראשי האופוזיציה העבירו לטראמפ ולאנשיו מסרים בערוצים לא רשמיים באמצעות חברים משותפים, תורמים ובעלי ברית פוליטיים אחרים, וביקשו ממנו להישאר ניטרלי.

בכיר אמריקני לשעבר, שעודכן בפרטים, טען כי חולשתו של נתניהו בסקרים היא אחד הגורמים לכך שטראמפ מהסס להתערב לטובתו בבחירות בשלב זה.

הפופולריות של טראמפ בישראל נשחקת

הנשיא טראמפ נהנה בעבר מפופולריות רבה בישראל, אולם בשלושת החודשים האחרונים מעמדו נשחק בעקבות ההסכם שעליו חתם עם איראן והחלטתו לסגת מהמלחמה לאחר שההסכם הופר. ישראלים רבים גם הביעו אכזבה מהמגבלות שטראמפ הטיל על הפעילות הצבאית של ישראל באיראן, בעזה, בסוריה ובלבנון.

טראמפ נמנע מתמיכה מפורשת

בארבעת השבועות האחרונים נשאל טראמפ ארבע פעמים על ידי עיתונאים אם הוא תומך בנתניהו. בכל פעם נמנע מלתת תשובה חיובית. "האם יש מישהו בישראל שמתאים יותר מנתניהו לתפקיד?" שאל את טראמפ שדר הרדיו יו יואיט בחודש שעבר. טראמפ התחמק ולא נתן את התשובה שאליה ציפה יואיט.

"אני לא מכיר את רוב האחרים. אני מכיר חלק מהם, כמובן, אבל אני לא מכיר את רובם", השיב טראמפ, בהתייחסו ליריביו של נתניהו. בכמה ראיונות אחרונים שיבח טראמפ את נתניהו כ"ראש ממשלה מצוין בזמן מלחמה", אך בכל פעם דיבר עליו בלשון עבר.

גורמים ישראלים מסרו כי בפגישתו האחרונה עם נתניהו העלה טראמפ שוב, בשיחה פרטית, את רעיון החנינה לראש הממשלה, אולם בפומבי הוא לא התייחס לכך כבר חודשים.

סדר היום האזורי של טראמפ

הבחירות בישראל הן בעלות חשיבות רבה מבחינת סדר היום של טראמפ במזרח התיכון בשנתיים האחרונות לכהונתו, במיוחד כאשר המשבר מול איראן נמצא במצב של "לא הסכם ולא מלחמה". טראמפ גם מעוניין לקדם את תוכנית השלום שלו לעזה, להשיג התקדמות במשא ומתן בין ישראל ללבנון, להשלים הסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה, ובעיקר לתווך בהסכם שלום היסטורי בין ישראל לסעודיה.

טראמפ ואנשיו עדיין נושאים עמם את הזיכרון מהמשבר הפוליטי בישראל בשנת 2019, שהוביל לשלוש מערכות בחירות רצופות ו"בזבז" שנה שלמה של דיפלומטיה אמריקנית במזרח התיכון. בכיר אמריקני הבהיר שבית הלבן "לא יחזור על טעויות העבר ולא יאפשר לפוליטיקה הפנימית בישראל לעכב את סדר היום האזורי שלו".