בתיעוד שפורסם לראשונה באתר 'סרוגים', נחשפו דברים חריגים שנשא הושע פרידמן בן שלום, המכונה "האדמו"ר מפאשקאן", במהלך כנס שהתקיים במרכז העולמי למורשת יהדות צפון אפריקה בירושלים. בנאומו הביע פרידמן בן שלום תמיכה מפורשת ביו"ר מפלגת 'ישר!', הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט.

"אני יכול להעיד עליו – איש אמיץ, ישר וחכם. בעזרת השם גדי יהיה ראש ממשלה", כך הצהיר האדמו"ר בפני הקהל הנוכח. פרידמן בן שלום, המשמש כראש המכינה הקדם-צבאית "בית ישראל" בירושלים, חשף בפני הקהל את עומק ההיכרות הארוכה ביניהם. "אני מכיר את גדי היכרות קרובה מאוד כבר 46 שנים", מסר. "היינו יחד גם תחת אש, גם כששירתתי כמפקד חטיבה במילואים וגם בתפקידי כקצין המילואים הראשי כשהוא פיקד על הצבא". יצוין כי "האדמו"ר" כיהן בעברו הצבאי כקצין מילואים ראשי (קצר"ר) – בדיוק בתקופה שבה איזנקוט שימש כרמטכ"ל. ההיכרות הממושכת והשירות המשותף מעניקים לדבריו משקל רב. אגודת ישראל עותרת נגד סולברג: "רוצים למנוע ביטול תורה" דוד קליין | 11.08.26 "האדמו"ר" הדגיש כי אין בכוונתו להורות לקהל כיצד להצביע, אך בפועל מסר עדות אופי ברורה ומפורשת. "אני לא אומר לכם במה להצביע, חלילה", ציין. "אבל אני יכול וצריך להעיד עדות אופי: מדובר באיש אמיץ, ישר וחכם. יותר מזה – הוא חכם וגם גאון, וזה שילוב נדיר". פרידמן בן שלום הוסיף והבהיר: "הוא כמובן לא יעיד על עצמו שהוא גאון, כי הוא אדם צנוע באופן יוצא דופן".

האדמו"ר מפאשקאן בטיש הילולת המגיד הק' ( צילום: באדיבות המצלם )

בהמשך דבריו התייחס פרידמן בן שלום למשבר האמון העמוק שחווה החברה הישראלית כלפי המערכת הפוליטית. "התקווה הגדולה ביותר שלי היא טיהור מערכות היחסים בינינו, טיהור הפוליטיקה", אמר. "ואני אומר לכם בלב שלם – זה האיש. מה שהכי חסר לנו כיום בהנהגה הוא בעיקר אמינות".

עם זאת, הזהיר "האדמו"ר" כי תיקון החברה לא יסתיים רק בהחלפת מנהיגות. "גם כשבעזרת השם גדי יהיה ראש ממשלה, המחלה לא תתרפא מעצמה", הבהיר. "היא דורשת תנאי שטח לריפוי. אנחנו, כאזרחים, צריכים לייצר מערכות יחסים אחרות בינינו, שמושתתות על יושר ותקווה".

את דבריו סיים "האדמו"ר" בהצהרה נחרצת. "אני רוצה לתת עדות על אומץ, יושר, אמינות ויכולת ביצוע פנטסטית", מסר. "אתם יכולים להאמין לי או לא – אבל אני עומד מאחורי המילים שלי במאה אחוז".