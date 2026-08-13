משה פייגלין, יו"ר מפלגת 'זהות', הציב הבוקר (יום ה') אולטימטום חריף למפלגות גוש הימין: אם לא יתאחדו ביניהן - הוא יתמודד באופן עצמאי עד סוף המערכה, גם אם הדבר יגרום לאובדן מנדטים למחנה הימני. בראיון ברדיו גלי ישראל, הבהיר פייגלין כי אין בכוונתו לפרוש ברגע האחרון לטובת הצלת מנדטים.

"אם אתם משחקים פה את המשחקים ולא מוכנים להתאחד, קחו בחשבון שיש לכם פה עסק עם משוגע, בסדר?", כך אמר פייגלין בשיחה עם המראיינים איתמר פליישמן ואורי מלמד. "המצביעים שלי לא שייכים לכם ולא נמצאים אצלכם בכיס. אני חלק מהמחנה הלאומי, אני הכי ימני שיש".

"אתם הבעיה, לא אני"

פייגלין פנה במישרין למנהיגי המפלגות והציג בפניהם משוואה ברורה: "אתם רוצים את המנדטים הללו? בואו לאיחוד. לא תבואו לאיחוד - אתם הבעיה, אל תבואו אליי בטענות". הוא הדגיש כי לא מתכוון לסגת מהצגת עצמו כאלטרנטיבה שלטונית: "הנה אני מודיע לכם בצורה הכי מפורשת: אני לא הולך למצמץ".

לדבריו, המאבק הנוכחי חורג מהמתח המסורתי בין שמאל לימין. "אני לא הולך להשאיר את עם ישראל בלי אופציה שונה ממה שהביא אותו לשבעה באוקטובר, הן משמאל אבל גם מימין", הבהיר. פייגלין הדגיש כי מצביעיו אינם "נכס" של מפלגות אחרות, וכי הם בחרו בו מתוך אמונה בדרכו.

"נתניהו היה צריך להניח את המפתחות"

בהמשך דבריו, הפנה יו"ר 'זהות' ביקורת חריפה כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו וכלפי ההנהגה המדינית והביטחונית. "בנימין נתניהו היה צריך להניח את המפתחות בשמונה באוקטובר", אמר פייגלין על רקע המחדל הביטחוני של שמחת תורה. לדבריו, "מכיוון שהוא לא עשה את זה, אף אחד לא לוקח אחריות, לא משמאל ולא מימין".

"בעזרת השם אהיה שר הביטחון"

בסיום דבריו, התייחס פייגלין למטרת חזרתו לזירה הפוליטית והציב רף גבוה לשאיפותיו. "המאבק הנוכחי הוא לא בין שמאל וימין. המאבק הוא כדי שלא נקבל את השבעה באוקטובר הבא", הסביר. "לשם כך 'זהות' תהיה שם, ואני בעזרת השם אהיה שר הביטחון".

האיום של פייגלין מגיע על רקע סקרים אחרונים המצביעים על מפה פוליטית מורכבת, בה מפלגות הימין נאבקות על כל מנדט. בעוד מפלגת 'זהות' לא עברה את אחוז החסימה ברוב הסקרים האחרונים, פייגלין מבהיר כי הוא רואה את עצמו כנושא דגל של שינוי אמיתי, ולא כמי שיסתפק בתפקיד של "מציל מנדטים" לאחרים.