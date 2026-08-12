גורם המקורב לראש הממשלה בנימין נתניהו חשף אמש (שלישי) בדיווח בחדשות 12 כי ההחלטה לשריין את איש העסקים אורן דוברונסקי במקום ה-11 ברשימת הליכוד היא צעד מכוון שמטרתו לפגוע במעמדו של שר הכלכלה ניר ברקת. לטענת הגורם, הרקע לכך נעוץ בתקופה שלאחר מתקפת החמאס ב-7 באוקטובר.

"בסביבת נתניהו משוכנעים שברקת פעל אז להפיל את נתניהו - וזה הזמן לסגור חשבון", כך נטען בדיווח של דפנה ליאל. הגורם הוסיף כי השריון של דוברונסקי הוא רק שלב ראשון, וכי בתקופה שעד הבחירות צפוי נתניהו לחזק מועמדים נוספים שיוכלו להוריד את ברקת במורד הרשימה, ביניהם אלי כהן, אופיר כץ, עמיחי שיקלי ואחרים.

על פי הדיווח, כאשר נתניהו גילה על ניסיון ההדחה הנטען, הוא זימן אליו שורה של חברי כנסת ושרים והצליח לעצור את היוזמה. גם התרחבות הקואליציה תרמה לכך שהתכנית לא יצאה אל הפועל. אולם כעת, כך נטען, הגיע הזמן להסדיר חשבונות.

הגורם המקורב לנתניהו אמר: "בני הזוג נתניהו יודעים הכול. מבחינתם ניר ברקת היה זה שהוביל וגרוע מכך - זה כמעט הצליח".

אותו גורם הסביר גם את השריון שקיבל חיים כץ. לדבריו, כץ זכה לשריון משום שסייע לנתניהו להעביר את השריונים כיושב ראש המרכז ואיפשר לו לעצב את הרשימה. בנוסף, כץ היה דמות מרכזית בכך שניסיון ההדחה הנטען לא יצא לפועל, ונתניהו מעריך זאת.

הפרשן עמית סגל פרסם אמש פירוט נוסף על האירועים. לדבריו, בחודש אוקטובר 2023 ניהל ניר ברקת התייעצויות עם יועציו, כאשר על הפרק עמדה תכנית להדחת נתניהו והחלפתו בראש ממשלה חלופי.

"כרגיל, הביצוע היה יקר, מגושם וכושל", כתב סגל. "בחודשים אוקטובר 2023 עד מרץ 2024 ברקת ניסה להפיל את התקציב, יצא נגד הממשלה מימין, אחר כך איגף אותה משמאל בקריאה לא לתקוף ועדות חקירה. בין לבין נפגש עם שרים, ח"כים ואנשי תקשורת והסביר להם למה רק הוא יכול להושיע את המדינה".

לפי סגל, ביום האחרון של נובמבר 2023 הגיע חיים כץ לנתניהו וסיפר לו על התכנית. נתניהו פירק אותה באמצעות שיחות, קידומים ושיגור אחד המעורבים לתפקיד בחו"ל. "בצר לו, משנכשל במאבק מול נתניהו, ניסה ברקת לפייס את הליכודניקים באמצעות קרן תביעות נגד ערוץ 12. גם זה לא תפס במיוחד", הוסיף סגל.

במפלגת הליכוד הכחישו את הטענות והבהירו: "נתניהו שריין את אורן דוברונסקי כי הוא יזם הייטק מצליח, והוא יוכל לתרום מניסיונו להוביל את כלכלת ישראל".

מלשכת השר ניר ברקט נמסר: "מברכים את נתניהו על ההחלטה המצוינת לצרף את דוברונסקי לרשימה, היא מחזקת את הליכוד ואת הכוחות היזמיים בתנועה".