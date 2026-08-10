במפלגה החילונית החדשה: אישה חרדית שלישית בדרך לכנסת

דרמה פוליטית התרחשה הבוקר (שני) סביב הצטרפותה המתוכננת של ד"ר עליזה בלוך, ראשת עיריית בית שמש לשעבר, למפלגה החדשה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. ההכרזה הרשמית שתוכננה להיום בוטלה ונדחתה למחר ברגע האחרון, על רקע מחלוקות שעלו בין הצדדים.

על פי הנמסר, הדחייה נגרמה בעיקר בשל מעורבות של גורם שלישי במגעים לאיחוד, וכן בשל חוסר הסכמה על פרטים טכניים בין הצדדים. המגעים בין בלוך לבין ארדן ואדלשטיין התנהלו בתקופה האחרונה והבשילו ביממה האחרונה להחלטה על הצטרפותה, אך לאור המחלוקות הוחלט לדחות את ההכרזה הציבורית.

בנוסף לבלוך עצמה, צפויה להצטרף למפלגה גם אישה חרדית נוספת, במהלך שעשוי להעניק למפלגה החדשה פנים שונות בקרב הציבור החרדי והדתי-לאומי.

אם יצא לפועל שילוב האישה החרדית ברשימה, מדובר בצעד שמזכיר תקדימים מעטים בפוליטיקה הישראלית. הראשונה לעשות זאת הייתה ד"ר צביה גרינפילד מהזרם החרדי-מודרני, שנכנסה לכנסת ה-17 מטעם מפלגת מרצ כדי לקדם ערכי שלום וזכויות אדם.

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בהמשך, כיהנה עומר ינקלביץ' בכנסת ה-21 וה-23 מטעם כחול לבן ואף שימשה כשרה החרדית הראשונה בתולדות המדינה, כשקידמה מתוך מפלגת מרכז חילונית נושאים כמו תעסוקה, אקדמיה ושילוב המגזר החרדי.

צירופה של בלוך נתפס כמהלך משמעותי עבור המפלגה שהשיקו ארדן ואדלשטיין בשבוע שעבר, שכן היא מגיעה מתוך הציונות הדתית ומזוהה עם גישה ממלכתית ומגשרת.

בלוח הגדירה לאחרונה את הציונות הדתית כ"גשר", ואמרה: "אני לא מורדת בציונות הדתית - להפך. אני ממשיכה בדיוק את הדרך שעליה גדלתי". לדבריה, תפקידה כיום של הציונות הדתית הוא "להתגייס למשימת החיבור".

דחתה הצעת שריון מהשלטון

בשבוע שעבר דווח כי מפלגת השלטון הציעה לבלוך שריון ברשימה, בניסיון למנוע את הצטרפותה למפלגה החדשה. לפי הדיווחים, בלוך דחתה את ההצעה ובחרה להצטרף לארדן ולאדלשטיין, שהציגו בהשקת מפלגתם מפלגת ימין שתתנגד להקמת מדינה פלסטינית ותתמוך בהתיישבות.

ארדן הבהיר בהשקה כי מטרתו היא להקים "ממשלה ציונית רחבה", תוך דרישה לשותפות רחבה יותר בנטל וסירוב להשלים רוב לממשלה צרה שתלויה במפלגות חרדיות או ערביות. המפלגה החדשה, ששמה טרם הוכרז, מנסה לפנות לאגף המתון של הציבור הדתי-לאומי ולקהל יוצאי הליכוד.