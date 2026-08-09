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אסון רודף אסון

אסון כבד: נער כבן 11 שסירתו התהפכה בנהר הירדן אותר כשהוא ללא רוח חיים

צוותי כיבוי והצלה ביצעו סריקות נרחבות בנהר הירדן סמוך ליסוד המעלה לאחר שנער חרדי נעלם במים | לאחר חיפושים נרחבים כוחות ההצלה איתרו אותו כשהוא ללא רוח חיים (בארץ)

הצוותים בזירה (צילום: כבאות והצלה לישראל)

צוותי כיבוי והצלה ולוחמי היחידה לחילוצים מיוחדים של מחוז צפון ביצעו סריקות נרחבות בנהר הירדן, סמוך ליסוד המעלה, לאחר דיווח שהתקבל על נער חרדי כבן 11 שהתהפך מסירה והקשר עמו נותק.

מדוברות המשטרה נמסר: "כוחות משטרה רבים וביניהם מסוק של היחידה האווירית, מתנדבי יחידת החילוץ, וכבאות והצלה, הוקפצו למקום ומבצעים סריקות נרחבות במטרה לאתר את הנער".

לאחר סריקות נרחבות כוחות ההצלה איתרו את הנער כשהוא ללא רוח חיים. צוות זק"א מחוז צפון הוזעקו לזירה לטיפול בכבוד המת. על שמו ומועד הלוויתו יפורסם בהמשך. ת.נ.צ.ב.ה.

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