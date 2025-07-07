כמה
באמת מרוויחים החרדים?
כמה מהם עובדים?
ומה קורה לכסף בעמותות? | דו"ח
חדש של 'הרשות לפיתוח כלכלי-חברתי
של המגזר החרדי', משקף תמונה נדירה של המגזר
החרדי בשוק העבודה,
על פערי שכר עמוקים, עמותות שמגלגלות
מיליארדים בשנה,
ועשרות אחוזים שמחוברים
לאינטרנט - כל המספרים (חדשות
חרדי)
על פי דו״ח שוק העבודה שהתפרסם היום, שיעור תעסוקת נשים חרדיות בשנת 2024 עלה על התחזיות והגיע לשיעור של 82.5% אחוזים |בנוסף נאמר כי "שיעור התעסוקה הגיע לרמת התעסוקה של נשים עובדות מהמגזר הכללי ברבעון הראשון לשנה הנוכחית" (חדשות)