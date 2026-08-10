מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט הודיעה על הצטרפותו של היזם ואיש העסקים שיראל חוגג, שיוביל את תוכנית המפלגה ליעילות ממשלתית עבור האזרח. חוגג, תושב אופקים בה נולד וגדל, מביא עמו ניסיון ניהולי ועסקי של שנים בהובלת מערכות גדולות וניהול תהליכי צמיחה והתייעלות בחברות ישראליות ובין-לאומיות.

בתפקידו האחרון כיהן חוגג כמנכ"ל רשת AM:PM, ולאורך הקריירה שלו מילא שורה של תפקידים בכירים בעולם העסקי. ההצטרפות מגיעה בעקבות שורה של רכישות בולטות שביצעה המפלגה בחודשים האחרונים, ובהן יפה טבג'ה מאשקלון, ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, הכלכלן שאול מרידור וראשת המועצה האזורית דרום השרון אושרת גני גונן.

מהכאב האישי למאבק הציבורי

מאז ה-7 באוקטובר הפך חוגג לקול בולט בשיח הציבורי. במהלך מתקפת חמאס על כפר עזה, אחותו ד"ר אליי חוגג ובעלה נלחמו על חייהם, נפצעו והצליחו להימלט מהקיבוץ יחד עם בתם התינוקת. מתוך הכאב האישי והמשבר הלאומי, פעל חוגג לקידום לקיחת אחריות, שינוי ותיקון, ובמרכזם המאבק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר אסון ה-7 באוקטובר.

"כמעט שלוש שנים לאחר האסון הגדול בתולדות המדינה, חקר האמת, בירור האחריות והפקת הלקחים הם תנאי הכרחי לשיקום, לתיקון ולמניעת האסון הבא", ציינו במפלגה. חוגג הפך לדמות מרכזית בקריאה לועדת חקירה ממלכתית, תוך שהוא מדגיש את החשיבות של לקיחת אחריות ממשלתית.

"סיפור הצלחה ישראלי"

גדי איזנקוט מסר כי "שיראל הוא סמל לאזרחים שקמו ב-7 באוקטובר, לקחו אחריות והחליטו לעשות מעשה כדי להוביל את ישראל לתיקון. הוא קול חד וברור בקריאה לועדת חקירה ממלכתית. שיראל הוא סיפור הצלחה ישראלי ודוגמה ומופת למנהיגות - מנהיג שצמח מהשטח, שמכיר את החברה הישראלית ובעל ניסיון ניהולי, יכולת ביצוע ואמונה גדולה במדינה ובאנשיה".

איזנקוט הדגיש כי "ייעול השירות הממשלתי עבור האזרח הוא תנאי הכרחי לשיקום מדינת ישראל ולהחזרת אמון הציבור בממשלה. אמון שנפגע אנושות ב-7 באוקטובר, ועוד לפניו. אחרי שנים של מינויים פוליטיים, החלשת שומרי הסף ופגיעה במקצועיות, אנחנו נחזיר לשירות הציבורי את המצוינות, הממלכתיות והיכולת לבצע".

"להכניס את רוח האחריות למערכות המדינה"

שיראל חוגג הסביר את החלטתו להצטרף למפלגה: "ה-7 באוקטובר חשף בפני כולנו את עומק הכשל ואת המחיר שאנחנו משלמים כשמערכות המדינה לא מתפקדות, אבל הוא גם הוכיח את העוצמה האדירה שיש בחברה הישראלית ובאנשים שקמים, לוקחים אחריות ופועלים לטובת המדינה".

"החלטתי להצטרף לגדי איזנקוט ולישר! כי אני מאמין שהגיע הזמן להכניס את אותה רוח של אחריות, מקצועיות ועשייה גם למערכות המדינה", הוסיף חוגג. "אחרי שנים של הזנחה ותיעדוף צרכים פוליטיים על פני לאומיים, אנחנו צריכים לבנות שירות ציבורי מצוין, מקצועי ונקי משיקולים זרים, שמבין שהאזרח הוא לא הפרעה אלא סיבת קיומו".

חוגג הבטיח כי בשבועות הקרובים יציג את התוכנית שיוביל במסגרת "ישר!" - תוכנית שתביא את המצוינות, החדשנות והיזמות הישראלית אל תוך משרדי הממשלה, תשפר את איכות תהליכי קבלת ההחלטות ותסייע לבנות מדינה יעילה, מתקדמת ומשרתת יותר עבור כל אזרח. "כמי שפועל בזירה העסקית והאזרחית, אני מכיר מצוין את הפער בין החלטות שמתקבלות בממשלה ובין מה שיוצא לאזרח בקצה. זה מצב שחייב להשתנות", הבהיר.