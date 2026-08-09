תושב תל אביב כבן 45 נעצר אתמול (יום ראשון) לאחר שבמהלך חיפוש שערכו שוטרי תחנת תל אביב דרום במרחב איילון בביתו, נחשפו לממצא מסוכן במיוחד. כך נמסר היום ממשטרת ישראל.

החיפוש בוצע בעקבות מידע מודיעיני שהגיע לידי המשטרה, ובעקבותיו הוצא צו חיפוש מטעם בית המשפט עבור נכס ברחוב ליוויק שבדרום העיר. כאשר כוחות המשטרה החלו לסרוק את הבית והחצר, הם נתקלו בשיטת הסתרה מסוכנת ובלתי שגרתית: מטען צינור מוכן לשימוש, שהוסתר בתוך מקרר שהיה מוצב בחצר הדירה.

מיד עם גילוי המטען, הופסקה פעילות החיפוש והוזעקו למקום חבלני מחוז תל אביב, המטפלים באירועים חבלניים ובאמצעי לחימה. החבלנים פעלו על פי נוהלי עבודה מקצועיים, בודדו את האזור והרחיקו עוברי אורח וסקרנים מהסביבה, על מנת למנוע סיכון לחיי אדם במקרה של פיצוץ.

בסיום הטיפול המקצועי, הצליחו החבלנים לנטרל את מטען הצינור בבטחה, לאסוף ממנו ממצאים לצורכי חקירה ולהרחיקו מהמקום. האירוע הסתיים ללא נפגעים וללא נזק לרכוש.

בעל הדירה שבה נמצא אמצעי הלחימה נעצר במקום על ידי השוטרים והועבר לחקירה בתחנת תל אביב דרום. החוקרים בוחנים את הנסיבות להחזקת המטען, את מקור אמצעי הלחימה והאם היה מיועד לשימוש במסגרת סכסוכים פליליים באזור. המשטרה צפויה להגיש בקשה לבית המשפט להארכת מעצרו של החשוד, על מנת להשלים את פעולות החקירה הנדרשות.