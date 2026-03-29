חבר הפרלמנט היהודי מיכאל פרייליך גינה הבוקר את אוזלת היד של הפרקליטות הבלגית והתובע הציבורי כלפי אירועי האנטישמיות במדינה, מה שהביא לדבריו לעלייה באנטישמיות עד הפיגוע שהתרחש הלילה | גם ראש הממשלה גינה את האירוע החמור שגרם לנזק לבית הכנסת ומבנים סמוכים (בעולם)
מחבל מתאבד הרג הלילה שני חיילים רוסיים שהוצבו בסמוך לאזור בו חוסל הגנרל הרוסי לפני יומיים, בזמן שהשוטרים עסקו בחקירת מותו של הקצין הבכיר | ההערכה היא כי מדובר באדם הקשור למלחמה בין רוסיה לאוקראינה (חדשות)
באחד מבתי הכנסת בציריך שבשווייץ גילו בבוקר יום השבת - צמוד לחלונות בית הכנסת, גלון עם כ-50 ליטר בנזין | המשטרה הוזעקה בשל החשש כי מתחת לגלון הוטמן מטען חבלה | המתפללים פונו מיד לאחר תפילת שחרית ולפני אמירת ההלל | המשטרה בדקה את המצלמות ואת רכב החשודים והמרדף אחריהם נמשך (בעולם)
שלושה קציני ביטחון נהרגו בפיגוע התאבדות במטה כוח פרה-צבאי בפשוואר | מספר מחבלים הגיעו למתחם וביצעו מתקפה מתואמת, במהלכה הם הפעילו מטעני נפץ ופתחו בירי לעבר הכוחות במקום, המחבלים חוסלו לאחר חילופי אש | צפו בתיעוד (בעולם)
כתב אישום הוגש נגד צעיר ערבי כבן 18, שנעצר בחשד לתכנון פיגוע בהשראת דאעש. לפי כתב האישום, הוא חיפש בטלגרם מדריכים להכנת מטעני חבלה והחזיק בארבעה אקדחים | בשב"כ מדגישים: “נפעל למצות את הדין עם כל מי שיסכן את ביטחון המדינה” (צבא וביטחון, בארץ)
השופטת דפנה ברק-ארז התנגדה להריסת ביתו של מתכנן פיגוע התופת באוטובוסים בגוש דן, והדגישה בפסק דינה כי האמצעי של הריסת בתים יוחד למעשי טרור קטלניים, ולכן מקרה שהסתיים ללא נפגעים חורג מתקדימי העבר (חדשות משפט)
בשבוע החולף, פעלו לוחמי מג"ב איו"ש בגזרות פיקוד מרכז יחד עם אוגדת איו"ש לסיכול פעולות טרור ועצרו מבוקשים | בנוסף, נתפסו על ידי הלוחמים 11 נשקים מסוג M-16, שני נשקים מסוג קרלו, שני אקדחים, 11 רימונים ציוד לחימה ותחמושת רבה (חדשות, בארץ)