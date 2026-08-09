בית המשפט הפלילי במחוז זי קאר שבדרום עיראק גזר היום (ראשון) עשר שנות מאסר על שני בני אדם, לאחר שהורשעו בהתחזות ליועציו של נשיא מועצת המשפט העליונה במדינה. השניים ניצלו את הזהות הבדויה כדי להוציא במרמה סכומי כסף מאזרח עיראקי, תוך שהבטיחו לו כי יביאו לשחרורו של אחיו העצור.

על פי הודעה רשמית מטעם דוברות הרשות השופטת בעיראק, הנוכלים פנו לאזרח והציגו עצמם כיועצים בכירים של נשיא מועצת המשפט העליונה. הם הבטיחו לו כי בתמורה לתשלום כספי, ידאגו לשחרורו של אחיו, שהיה עצור באותה עת בגין עבירות של סחר והחזקת חומרים אסורים.

בהודעה הובהר כי גזר הדין הוטל על השניים בהתאם לצו החקיקתי העיראקי מספר 160 משנת 1983, העוסק בעבירות התחזות לבעלי תפקידים רשמיים. בנוסף, הם הורשעו גם על פי סעיפי השותפות לדבר עבירה מתוך חוק העונשין העיראקי.