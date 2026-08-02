צבא ירדן ( צילום: כוחות הצבא של ירדן @Jordanian_Army )

ממלכת ירדן העבירה בימים האחרונים אזהרה חריפה וחריגה לממשלת עיראק, לפיה כל תקיפה שתצא משטח עיראק לעבר השטח הירדני תזכה לתגובה מיידית באש. האזהרה הדרמטית הועברה על רקע איומים ממשיים מצד מיליציות שיעיות הפועלות בעיראק בחסות איראן, אשר הפכו את ירדן ליעד למתקפות נקמה בשל שיתוף הפעולה שלה עם ארצות הברית.

המתיחות הנוכחית החלה בסוף חודש יולי השנה, כאשר מיליציות שיעיות פרו-איראניות בעיראק שיגרו כטב"מים וטילים בליסטיים לעבר מתקני אנרגיה בערב הסעודית ובסיסים אמריקניים הממוקמים בשטח ירדן. התקיפות, שבוצעו בפיקוח ישיר של משמרות המהפכה האיראניות, הובילו לתגובה חסרת תקדים מצד ארצות הברית וסעודיה.

הנשיא טראמפ ומוחמד בן סלמאן יורש העצר הסעודי ( צילום: הבית הלבן )

מבצע משותף אמריקני-סעודי בעיראק הסכם שנוי במחלוקת במצר הורמוז: אלו הפרטים המלאים ישראל גרוס | 15:51 ב-29 ביולי השנה ביצעו כוחות הפיקוד המרכזי של צבא ארה"ב יחד עם חיל האוויר הסעודי תקיפות אוויריות נרחבות בשטח עיראק. המטרות כללו מפקדות, מחסני נשק ומתקני לוגיסטיקה של ארגון אל-חשד א-שעבי. על פי גורם אמריקני שמסר לעיתון 'ניו יורק טיימס', בתקיפות נהרגו כ-20 יועצים איראנים, ביניהם אנשי משמרות המהפכה האסלאמית ויועצים טכניים. זוהי הפעם הראשונה בהיסטוריה שממלכת סעודיה משתתפת בגלוי ובאופן רשמי בתקיפה צבאית על אדמת עיראק. המהלך הסעודי מסמן שינוי משמעותי באסטרטגיה מול טהראן, לאחר שנים של איפוק ומאמצים דיפלומטיים שלא צלחו. רצף התקיפות של המיליציות הפרו-איראניות והחות'ים על מתקני הנפט החיוניים במזרח ובמערב הממלכה הוא שהוביל לתגובה הצבאית הנוכחית.

צמרת חיל האוויר של סעודיה ( צילום: משרד ההגנה של סעודיה )

ירדן במרכז האיומים

בעקבות המכה הקשה שספגו המיליציות, הארגונים הפרו-איראניים בעיראק, כגון "החשד א-שעבי", גדודי חיזבאללה ותנועת אל-נוג'בא, איימו בנקמה. ירדן, המשמשת כבסיס לכוחות אמריקניים ומרחבה פועלים מטוסים זרים, הפכה ליעד מרכזי לאיומים אלה. המשטר ההאשמי הבהיר לעמאן ולבגדד כי אינו מוכן לקבל את האיום הממשי על ריבונותו.

על פי דיווחים בכלי תקשורת סעודיים, האזהרה הירדנית מגיעה בשיאו של עימות צבאי רב-זירתי חסר תקדים במזרח התיכון. המתיחות הנוכחית כוללת גם את סוריה, שהעבירה אזהרה דומה לעיראק בעקבות חשש מפלישת מיליציות שיעיות לשטחה. משטר אסד בדמשק פרס כוחות רבים לאורך הגבול המשותף והזהיר כי כל מתקפה שתשוגר משטח עיראק תיענה באש.

לחץ כבד על ראש ממשלת עיראק

השותפות הצבאית הגלויה של סעודיה עם ארצות הברית מעמידה את ראש ממשלת עיראק, עלי אל-זאידי, במצב קשה ביותר. הוא נמצא בין המחויבות למערב ולסעודיה לבין הלחץ הפנימי הכבד מצד הפלגים הפרו-איראניים. הודעת האזהרה של ירדן מעבירה באופן ברור את האחריות לבגדד לרסן את הגורמים הפועלים בשטחה, בטרם האזור ייגרר למלחמה כוללת.

במקביל, שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, שוחח בטלפון עם מקבילו הסעודי, פייסל בן פרחאן, והזהיר כי "כל תוקפנות ופעולה עוינת מצד ארה"ב וישראל, או שיתוף פעולה ותמיכה של מדינות באזור - ייענו בתגובה נחרצת והולמת מצד הכוחות המזוינים של איראן". השר האיראני הוסיף כי "האחריות לכל ההשלכות הנובעות מההרפתקאות האלו תוטל על מי שגרם להן".

כעת, כל העיניים נשואות לבגדד ולשאלה האם ממשלת עיראק תצליח לרסן את המיליציות הפרו-איראניות הפועלות בשטחה, או שהאזור יימצא בפתחה של מלחמה אזורית מקיפה שתסחוף את כל מדינות המפרץ.