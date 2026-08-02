אסון ימי קשה התרחש מול חופי האי מדורה שבאינדונזיה, כאשר מעבורת נוסעים עלתה בלהבות בעודה בדרכה בין שני נמלים מרכזיים במדינה. לפי הודעת סוכנות החיפוש וההצלה המקומית שפורסמה ביום ראשון, חמישה בני אדם לפחות איבדו את חייהם באסון, ועוד 41 נוסעים מוגדרים כנעדרים.

המעבורת 'מוטיארה סנטוסא 2' הייתה בדרכה ממקסאר לעיר סורבאיה כאשר פרצה בה השריפה. על סיפון הספינה נמצאו כ-250 נוסעים ואנשי צוות בעת פרוץ האש. הרשויות באינדונזיה פתחו בחקירה לבירור נסיבות האירוע, והסיבה המדויקת לפרוץ השריפה טרם נודעה. מאמצי חילוץ בהיקף נרחב החלו מיד, וכללו שיגור מספר ספינות למקום האסון.

הספינה יצאה לדרכה מנמל סורבאיה לכיוון מקסאר, וכעבור מספר שעות דיווח קברניט המעבורת על פרוץ השריפה. במהלך מבצע הפינוי המורכב הועברו נוסעים ומטען לספינות החילוץ שהגיעו למקום.

על פי נתוני הרשויות, נכון לשעות הבוקר המאוחרות - סביב השעה 11:20 שעון מקומי - עדיין נותרו כארבעים איש על סיפון המעבורת בעוד מאמצי הפינוי נמשכו. משרד התחבורה האינדונזי הודיע כי בטיחות הנוסעים ואנשי הצוות מהווה את העדיפות המרכזית, וכי המשרד מתאם את פעילותו עם כלל הגורמים הרלוונטיים על מנת להבטיח פינוי מהיר ובטוח ככל האפשר.

כלי תקשורת באינדונזיה דיווחו על מאמצי חילוץ נרחבים הכוללים ספינות רבות שהוזנקו לאזור. כוחות החילוץ ממשיכים בפעולות החיפוש אחר הנעדרים, תוך מאמצים לשלוט בשריפה ולמנוע את התפשטותה. יצוין כי אינדונזיה, המונה אלפי איים, נשענת באופן משמעותי על תחבורה ימית, ובעבר אירעו באזור אירועים דומים, כאשר תנאי הבטיחות בתחבורה הימית עומדים לעיתים במוקד הביקורת הציבורית.