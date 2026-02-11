צבא של 8,000 לוחמים מאינדונזיה כבר בכוננות פריסה לעזה | לפי דיווח ב'הארץ', בזמן שאיטליה ואזרבייג'אן נסוגות בבהלה – המדינה המוסלמית הגדולה בעולם כבר בדרך | האם המזרח התיכון עומד בפני פיצוץ נוסף? (בעולם)
עשרות בני אדם נהרגו בשתי מפולות בוץ שהתרחשו בימים האחרונים באינדונזיה | ההערכה כי עשרות נעדרים נקברו חיים תחת הבוץ, נעשים מאמצים לאיתורם | לפי הדיווחים, הבוץ הגיע לגובה של 3-7 מטרים, מה שמקשה על עבודתם של כוחות החילוץ (בעולם)
הר הגעש לווטובי שבאי פלורס, אינדונזיה, התפרץ בעוצמה חריגה. עמוד האפר שנפלט הגיע לגובה של כ-20 ק"מ - גובה שמאפשר לחלקיקים לחדור לסטרטוספירה, מה שמעלה חשש להשפעות אקלימיות, אם כי מדובר עדיין בגבול הסף להשפעה כזו | צפו (בעולם)
בעקבות מלחמת 'חרבות ברזל', נתקעו כמה מיוזמות השלום שתכנן הנשיא טראמפ עבור כהונתו השנייה, כאשר אפילו סעודיה בעלת בריתה הגדולה של ארה"ב - אינה משתפת פעולה | לצד שמועות על התקדמות במגעים מול סוריה ואפילו גישושים מול לבנון, מתברר שהמדינה המוסלמית הגדולה בעולם אינה שוללת הכרה בישראל, לצד תנאי אחד (מדיני)