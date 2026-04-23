הנשיא טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

הנשיא דונלד טראמפ הוציא הוראה חריגה לחיל הים האמריקני לירות ולהרוג כל סירה, "קטנה ככל שתהיה", המטמינה מוקשים במימי מצר הורמוז. בהצהרה דרמטית, טראמפ טען כי כל 159 ספינות חיל הים האיראני "נמצאות בקרקעית הים", והורה על המשך הפעילות "ברמה משולשת".

ההצהרה מגיעה על רקע הסלמה משמעתית במצר הורמוז, כאשר שולות מוקשים אמריקניים פועלים בשעות אלו לניקוי המצר האסטרטגי. בנוסף, מגיעים דיווחים על כמויות עצומות של מטוסי קרב ומטוסי תדלוק שנמצאים בדרכם למזרח התיכון, וחלקם כבר הגיעו לאזור. איראן ממשיכה בגביית אגרות חרף ההצהרות החריפות של טראמפ, איראן הודיעה כי הכנסות ראשונות מגביית דמי מעבר במצר הורמוז הועברו לחשבון הבנק המרכזי. ההודעה האיראנית מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר בוושינגטון ובטהראן מתנהלים מגעים דיפלומטיים במטרה להגיע להסכם מקיף. דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט הבהירה כי הנשיא מציב דרישה מרכזית בפני איראן במסגרת המשא ומתן: העברת כל האורניום המועשר לרמה גבוהה לידי ארה"ב. הדרישה האמריקנית נתפסת בטהראן כקשה במיוחד, ומהווה נקודת מחלוקת מרכזית במשא ומתן.

ספינת מלחמה איראנית בהורמוז ( צילום: שאטרסטוק )

"תרחיש סיוט" לאיראן

מגיש 'פוקס ניוז' שון האניטי הזהיר כי לאיראן נותרו "שלושה עד חמישה ימים" להציג תגובה מאוחדת להצעת השלום של הנשיא טראמפ. לדבריו, המסר צריך להיות ברור: "בלי נשק גרעיני, בלי טרור, בלי התקפות על מצר הורמוז".

האניטי הזהיר כי אם איראן לא תסכים, היא "תעמוד בפני הרס מוחלט". לטענתו, מתקנים אסטרטגיים כמו האי ח'ארג, שאחראי לכ-90% מייצוא הנפט במדינה, פגיעים מאוד. "בתוך פחות משעה הצבא האמריקאי יכול להשמיד את האי כולו ולמוטט את תעשיית הנפט והכלכלה", אמר.

השתלטות על ספינות במצר

משמרות המהפכה האיראניות פרסמו תיעודים דרמטיים מהשתלטות כוחותיהן על שתי ספינות מסחר במצר הורמוז. בתיעוד נראים לוחמי הקומנדו מתקרבים לכלי השיט בסירות מהירות, פותחים באש ועולים על הספינות בנשקים שלופים.

סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה דיווחה כי אוניית מכולות ספגה ירי ישיר מנשק קל ובינוני. לפי הדיווח, שתי ספינות תותחים איראניות התקרבו לכלי השיט ופתחו באש ללא התראה מוקדמת או ניסיון ליצור קשר אלחוטי.

השפעות כלכליות עולמיות

חברות בינלאומיות ממגוון תחומים הזהירו כי המלחמה בין ארצות הברית לאיראן מעלה עלויות, משבשת שרשראות אספקה ופוגעת באמון הצרכנים. חברת התעופה הגרמנית לופטהנזה הודיעה כי תקצץ כ-20 אלף טיסות בחודשים הקרובים בניסיון להתמודד עם העלייה בעלויות הדלק הסילוני.

האיחוד האירופי בוחן אפשרות לחייב מדינות להחזיק מלאי של דלק סילוני, שעשוי להיות מחולק מחדש בהתאם למחסור אזורי שנובע מהמלחמה. גורמים בפנטגון מעריכים כי פינוי מוקשים במצר הורמוז במקרה של עימות רחב היקף עלול להימשך עד חצי שנה.

ספינה אמריקאית תוקפת מטרה, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

חשש מהתפשטות התופעה

על רקע גביית האגרות האיראנית במצר הורמוז, שר האוצר של אינדונזיה העלה אפשרות כי מדינות דרום-מזרח אסיה יטילו אגרה על ספינות העוברות במצר מלאקה - נתיב ימי אסטרטגי המוביל מעל 40% מהסחר הימי העולמי.

סינגפור ואוסטרליה מיהרו לדחות את הרעיון בתוקף. שר החוץ הסינגפורי הבהיר כי "זכות המעבר מובטחת לכולם" וכי מדינתו "לא תשתתף בניסיונות להטיל אגרות". מומחים רואים בהצעה האינדונזית "בלון ניסוי מסוכן בהשראת איראן".

הנשיא טראמפ הודיע על הארכת הפסקת האש עם איראן עד ליום ראשון, וזאת לבקשת פקיסטן המארחת את סבב השיחות. עם זאת, ההסלמה במצר הורמוז ממשיכה, והעולם עוקב בדריכות אחר ההתפתחויות.