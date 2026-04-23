שר האוצר של אינדונזיה, פורבאיה יודהי סאדווה, העלה השבוע אפשרות כי מדינות דרום-מזרח אסיה יטילו אגרה על ספינות העוברות במצר מלאקה - נתיב ימי אסטרטגי המחבר בין האוקיינוס ההודי והפסיפי ומוביל מעל 40% מהסחר הימי העולמי. ההצעה עוררה גל תגובות חריפות ממדינות באזור, בראשן סינגפור שמיהרה לדחות את הרעיון על הסף.

סאדווה ציין בהצהרתו כי אינדונזיה "אינה מדינה פריפריאלית אלא יושבת על נתיב סחר ואנרגיה אסטרטגי". השר הוסיף כי "ספינות עוברות במצר מלאקה בלי לשלם - אני לא בטוח אם זה נכון או לא", ורמז כי שיתוף פעולה עם מלזיה וסינגפור עשוי להפוך את המהלך לרווחי. עם זאת, הוא מיד הסתייג ואמר "הלוואי שזה היה אפשרי, אבל זה לא כך". סינגפור: לא נשתתף בניסיונות להטיל אגרות סינגפור, שמהווה נקודת מפתח במצר מלאקה, מיהרה לדחות את הרעיון בתוקף. שר החוץ הסינגפורי הבהיר כי "זכות המעבר מובטחת לכולם" וכי מדינתו "לא תשתתף בניסיונות להטיל אגרות". ההצהרה משקפת את החשש הסינגפורי מפגיעה בעקרון חופש השיט הבינלאומי, שעליו מבוססת כלכלת המדינה כמרכז סחר ימי עולמי. גם אוסטרליה הביעה עמדה ברורה נגד הרעיון. שר ההגנה האוסטרלי ריצ'רד מרלס הדגיש כי ארצו מחויבת ל"חופש השיט ולסדר הבינלאומי המבוסס על כללים". ההתנגדות האוסטרלית מעידה על החשש שהמהלך עלול לפגוע בסחר הבינלאומי ולהוות תקדים מסוכן.

בהשראת איראן: מודל חדש לסחיטה ימית

הרעיון האינדונזי מגיע על רקע התנהלות איראן במצר הורמוז, שם החלה טהראן לגבות עמלה מספינות העוברות במצר מאז מלחמת 'שאגת הארי'. סגן יו"ר הפרלמנט האיראני הודיע מוקדם יותר כי סכום כסף ראשון מעמלות המעבר במצר נכנס לבנק המרכזי של איראן, חרף הצהרותיו החריפות של הנשיא טראמפ נגד "הסחטנות האיראנית".

מומחים בתחום הסחר הימי הזהירו כי עצם העלאת הרעיון האינדונזי היא "בלון ניסוי" שמעיד על נכונות לבחון מינוף גיאוגרפי. לדבריהם, "התנהגות בעייתית באזור אחד יכולה להתפשט לאחרים", ומדובר בתקדים מסוכן שעלול לפגוע בחופש השיט העולמי.

השלכות כלכליות עולמיות

מצר מלאקה מהווה עורק תחבורה קריטי לכלכלה העולמית, כאשר מעל 40% מהסחר הימי העולמי עובר דרכו. הטלת אגרה על המעבר עלולה להעלות משמעותית את עלויות השינוע ולהשפיע על מחירי מוצרים ברחבי העולם. במקביל, חברות בינלאומיות כבר מדווחות על עלייה בעלויות עקב שיבושים בשרשראות אספקה בעקבות המתיחות במצרי הורמוז.

נכון לעתה, נראה כי הרעיון האינדונזי לא יצא לפועל בשל ההתנגדות הבינלאומית והצורך בשיתוף פעולה עם מדינות נוספות באזור. עם זאת, עצם העלאתו מעידה על מגמה מדאיגה של ניסיונות למנף מיקום גיאוגרפי אסטרטגי למטרות כלכליות, בהשראת המודל האיראני במצר הורמוז.