איראן מחזיקה 40 מלחים לאחר פשיטה חמושה על ספינות במצר הורמוז

כ-40 אנשי צוות מוחזקים בידי כוחות איראניים לאחר פשיטה חמושה על שתי ספינות מכולות במצר הורמוז, כך על פי דיווח בסוכנות רויטרס. הספינות "MSC Francesca" ו-"Epaminondas" עוגנות כעת במרחק של תשעה מיילים ימיים מהחוף האיראני, סמוך לנמל בנדר עבאס.

על סיפון שתי הספינות נמצאים מלחים מלאומים שונים, ביניהם אזרחי אוקראינה, הפיליפינים, קרואטיה ומונטנגרו, המוחזקים תחת פיקוח איראני. חברת הספנות MSC מנהלת מגעים מול טהרן, בעוד מדינות מוצאם של המלחים פועלות לקבלת מידע על מצבם. "20 איראנים חמושים הסתערו על הספינה" קרוב משפחה של אחד המלחים תיאר את רגע ההשתלטות ומסר כי "כ-20 איראנים חמושים בכבדות הסתערו על הספינה". לדבריו, "המלחים נמצאים תחת שליטתם של האיראנים, תנועתם על הספינה מוגבלת, אך האיראנים מתייחסים אליהם היטב". גורמי ביטחון מסרו כי מערכות המעקב של הספינות כובו מיד לאחר התפיסה. משמרות המהפכה האיראניות פרסמו תיעודים מהשתלטות כוחותיהן על כלי השיט, בהם נראים לוחמי קומנדו מתקרבים בסירות מהירות, פותחים באש ועולים על הספינות בנשקים שלופים.

צפו בתיעוד ( צילום: משמרות המהפכה )

מחירי הנפט זינקו ל-104 דולר

מחירי הנפט הגולמי מסוג ברנט זינקו בתגובה לאירוע ועלו לרמה של 104 דולר לחבית, בשל החשש מהפרעה ממושכת בנתיב המעבר של כחמישית מאספקת האנרגיה העולמית. הזינוק במחירים משקף את החשש בשווקים העולמיים מהסלמה נוספת באזור.

שר העניינים הימיים של מונטנגרו, פיליפ רדולוביץ', התייחס למצב הימאים ומסר כי "הספינה עוגנת תשעה מיילים ימיים מחוף איראן. המשא ומתן בין MSC לאיראן נמשך, המלחים שלנו בסדר". הדברים נועדו להרגיע את משפחות המלחים המוחזקים.

תגובה לתפיסת ספינה איראנית

הפעולה האיראנית מגיעה כתגובה מוצהרת לתפיסת ספינת המשא האיראנית "טוסקה" על ידי צבא ארה"ב ב-19 באפריל. טרם התפיסה הזהיר דובר צבאי איראני כי "הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית של איראן יגיבו בקרוב ויפעלו נגד הפיראטיות המזוינת הזו של הצבא האמריקאי".

משרד החוץ בטהרן דורש את שחרור כלי השיט האיראני ואנשיו. במקביל, פיקוד המרכז של ארה"ב דיווח כי מאז החלת המצור על נמלים איראניים, הונחו 31 כלי שיט לשנות את נתיבם או לחזור לנמלי המוצא שלהם.

האירוע מצטרף לסדרת התפתחויות במצר הורמוז בימים האחרונים, כאשר הנשיא טראמפ הוציא הוראה חריגה לחיל הים לירות בכל סירה המטמינה מוקשים במימי המצר. בנוסף, איראן הודיעה כי הכנסות ראשונות מגביית דמי מעבר במצר הורמוז הועברו לחשבון הבנק המרכזי, חרף הצהרותיו החריפות של הנשיא האמריקני.