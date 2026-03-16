ניקולא סרקוזי, נשיא צרפת לשעבר התייצב היום לראשונה בפני השופטים בבית המשפט לערעורים בפריז כדי לדון בתיק הלובי עליו נגזרו בערכאה הקודמת מספר שנות מאסר | סרקוזי מהמר בתקווה לזיכוי מלא, כאשר גם ההיפך ייתכן - מה שיכניס אותו לכלא עד לעשור (חדשות, בעולם)
ראשיד חניש הורשע ברצח רנה חג'ג' בן ה-89 בליון | השליך אותו מקומה 17 אל מותו | התביעה ביקשה הרשעה ברצח אנטישמי שהייתה מובילה למאסר עולם, אך השופטת קבעה כי לא הוכח קשר סיבתי למרות פרסומים אנטישמיים ברשתות | הקהילה היהודית מביעה אכזבה (בעולם)
אחרי שנגזר עונש של 58 חודשי מאסר לערבי ישראלי שניסה להצטרף לארגוני טרור ושידל לביצוע פיגועים במהלך המלחמה, פרקליטות המדינה מערערת ודורשת החמרה" באופן שישקף את חומרת המעשים ואת הצורך המוגבר בהרתעה" (משפט, בארץ)
20 חודשי מאסר נגזרו בבית המשפט בדרום קוריאה על אשתו של הנשיא המודח יון סאוק יול, שנמצא אף הוא בבית הכלא לאחר כתב אישום חמור בגין ניסיון הפיכה צבאי | בעוד רעייתו של סאוק יול נשלחה לכלא לתקופה קצרה יחסית, ייתכן שבעלה לעולם לא ישוב (בעולם)
בית המשפט הצבאי גזר 6 חודשי מאסר בפועל, 10 חודשים על תנאי, קנס ופיצויים על מחבל החמאס כראדי חסן מקוצרה, בגין הסתה ואיומים לרצח ראש מועצת שומרון יוסי דגן, המוגדר מזה 4 שנים ע"י המשטרה כראש הרשות המאוים בישראל | יוסי דגן הגיב: "לעולם לא נפחד - עם ישראל ינצח! נבנה את מולדתנו עוד יותר" (חדשות)
צעיר כבן 23 מלייקווד נידון למאסר בגין תאונת דרכים בה נהרגה חואנה לופז-הרננדז (44) | הנהג, ששתה כמעט כפול מהמותר ונסע במהירות 140 קמ"ש, זכה להפחתה בעונש בזכות קמפיין "אם שותים לא נוהגים" שהשיק (משפט, בעולם)
קליפט ספרליס, גבר בן 55 ממרילנד הודה בכך ששלח לארגונים יהודיים ברחבי המדינה, בהם בתי כנסת ובתי ספר, במשך למעלה משנה, הודעות מאיימים במטרה להטיל עליהם פחד | גזר דינו צפוי להניתן בעוד כארבעה חודשים - אלה העונשים המקסימלים שהוא יכול לקבל (יהדות בעולם)
גזר דין חמור בצפון הארץ מהווה תמרור אזהרה לכלל הציבור, ובפרט בריכוזים החרדיים הצפופים: החוק אינו מקל ראש בפגיעה בביטחון הציבור • ביהמ"ש קבע: שינוי טכני קל הופך 'אופניים' ל'רכב מנועי' הדורש רישיון (חוק ומשפט)
התביעה בטורקיה הגישה כתב אישום נגד ראש העיר איסטנבול אכרם אימאמאולו - שנחשב ליריבו של הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן | התביעה ציינה כי כתב האישום משתרע על פני תקופה של 10 שנים, ונמצא "נזק למדינה בשווי 160 מיליארד לירות טורקיות" | התובע דורש יותר מ-2,000 שנות מאסר (העולם הערבי)
נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי יעבור מחר את שערי בית הכלא בפריז, והחופש שלו יילקח ממנו לחמש שנים | על הכניסה לבית הסוהר אמר סרקוזי: "אני לא מפחד, אתייצב בשערי לה-סנטה בראש מורם" | כך ייראו תנאי המאסר הקשים של הנשיא הצרפתי (חדשות)
אתמול, הורה בית המשפט בדרום קוריאה לעצור גם את אשת הנשיא לשעבר יון סוק יאול, העצור בעצמו בחשד לתכנון הפיכה צבאית במדינה | אשת העסקים העשירה נכלאה בחשד לעבירות שוחד ומרמה, לאחר שהשופט אמר כי קיים חשש לשיבוש | אלו תנאי הכליאה של האישה הראשונה לשעבר (חדשות)