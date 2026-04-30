בית המשפט לערעורים בדרום קוריאה גזר אתמול (רביעי) שבע שנות מאסר על הנשיא המודח יון סוק יאול, בהחלטה שמחמירה משמעותית את גזר הדין שניתן בערכאה הראשונה. השופטים קבעו כי יון הורשע בכל סעיפי האישום שיוחסו לו, לרבות התנגדות למעצר, זיוף מסמכים ושימוש לרעה באנשי האבטחה הנשיאותיים.

גזר הדין החדש מהווה החמרה ניכרת לעומת פסק הדין המקורי שניתן בינואר השנה, אז נגזרו על הנשיא לשעבר חמש שנות מאסר בלבד, כאשר זוכה ממספר סעיפי אישום. כעת, לאחר שבחנו השופטים מחדש את החומר הראייתי, הם קבעו כי יון אשם בכל העבירות שיוחסו לו. התנגדות למעצר וזיוף מסמכים על פי פסק הדין, יון הורשע בהתנגדות פעילה לניסיונות המעצר שנגדו, כאשר השתמש באנשי שירות הביטחון הנשיאותי כדי למנוע מהרשויות לעצור אותו. בנוסף, נקבע כי זייף מסמכים רשמיים בניסיון להצדיק את מעשיו. העבירות שבגינן הורשע קשורות לאירועי דצמבר 2024, כאשר יון הכריז באופן פתאומי על משטר צבאי במדינה מבלי לכנס את הקבינט לישיבה מוקדמת. הצעד עורר סערה פוליטית עצומה והוביל בסופו של דבר להדחתו מתפקידו.

מהמעון הנשיאותי לכלא

הפרשה שהובילה למעצרו של יון החלה כאשר סירב במשך שבועות להיכנע לרשויות, והתבצר במעונו היוקרתי. הוא הקיף עצמו באבטחה כבדה של שירות הביטחון הנשיאותי, שחסם באופן פיזי את ניסיונות המשטרה והסוכנות למלחמה בשחיתות בכירים לעצור אותו.

כידוע, הפרלמנט הדרום קוריאני, הנשלט על ידי מפלגת האופוזיציה הדמוקרטית, הגיב בהליך הדחה מהיר לאחר הכרזת המשטר הצבאי. יון הושעה מתפקידו ב-14 בדצמבר, כאשר ראש הממשלה האן דוק-סו החל לכהן כנשיא בפועל.

גם רעייתו הורשעה

הדרמה המשפטית לא מסתיימת ביון בלבד. רעייתו, קים קאון-הי, נידונה לאחרונה ל-20 חודשי מאסר לאחר שהורשעה בקבלת שוחד. בית המשפט המחוזי במרכז סיאול קבע כי קים ניצלה לרעה את מעמדה כאמצעי להשגת רווח אישי, כאשר קיבלה מתנות יקרות ערך בתמורה לטובות הנאה.

השופט וו אין-סונג ציין בהחלטתו כי ככל שמעמדו של אדם גבוה יותר, כך עליו להישמר במודע מפני התנהלות כזו. לצד עונש המאסר, הורה בית המשפט על החרמת שרשרת יהלומים של המותג גראף שקיבלה קים ועל תשלום קנס בסך 12.85 מיליון וון.

יצוין כי בעוד רעייתו של יון נשלחה לכלא לתקופה קצרה יחסית, בעלה עומד כעת בפני שבע שנות מאסר, כאשר הפרשה שהחלה בניסיון להטיל משטר צבאי הסתיימה בקריסה מוחלטת של הזוג הנשיאותי לשעבר.