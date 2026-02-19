20 חודשי מאסר נגזרו בבית המשפט בדרום קוריאה על אשתו של הנשיא המודח יון סאוק יול, שנמצא אף הוא בבית הכלא לאחר כתב אישום חמור בגין ניסיון הפיכה צבאי | בעוד רעייתו של סאוק יול נשלחה לכלא לתקופה קצרה יחסית, ייתכן שבעלה לעולם לא ישוב (בעולם)
3,000 שוטרים פרצו לדירת הנשיא המודח יון סאוק יאול ועצרו אותו לאחר שהסכים להיכנע | לדבריו הוא הסכים לכך כדי למנוע שפיכות דמים, דבר שבהחלט עלול היה להתרחש בעימות ישיר של שני כוחות מזוינים | כל הפרטים
כפי שדיווחנו אמש, בית המשפט בדרום קוריאה הוציא צו מעצר מחודש כנגד הנשיא המושעה יון סאוק יול, לאחר שהמשטרה והסוכנות למלחמה בשחיתות בכירים לא הצליחו לקיים את הצו הקודם בגלל התנגדות פיזית של משמר הנשיא | אחד החוקרים הבכירים הזהיר כי הוא הולך "לעשות את כל הנדרש כדי להביא את הנשיא לחקירה", מה שרומז כי גם התערבות פיזית נשקלת כעת
בעוד צו מעצר הוצא לפני מספר ימים על ידי בית המשפט כנגד הנשיא המודח יון סאוק יול, מתברר כי המשטרה אינה מצליחה לקיים את המעצר בגלל התנגדות של השירות החשאי של הנשיא, שחוסם את המשטרה באופן פיזי מלגשת לנשיא