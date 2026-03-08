הישג לסיאול: מערכת ה-Cheongung-2 רשמה 94% הצלחה ביירוט מאות טילים וכטב"מים איראניים במפרץ. המיירט הקוריאני, ששוקל 400 ק"ג בלבד וטס ב-5 מאך, הוכיח שהשקעת הענק של איחוד האמירויות השתלמה בבלימת המתקפה האווירית הגדולה בהיסטוריה (תקיפה והגנה)
לאחר 7 שנים של נתק וקיפאון: הנשיא לי ג'ה-מיונג בביקור ממלכתי גורלי בסין. בצל שיגורי טילים בליסטיים מפיונגיאנג וחשש מ"שרפת" שרשראות האספקה של ענקיות השבבים, סיאול מנסה לרקוד על שתי החתונות – לשמור על הברית עם ארה"ב ולפתוח את השוק הסיני העצום. כך נראה הניסיון לשנות את מאזן האימה במזרח אסיה (בעולם)
משלחת ביטחונית ישראלית נחתה בדרום קוריאה לתערוכת ADEX 2025, אחת מתערוכות התעופה והביטחון הגדולות באסיה. הביתן הלאומי, מציג את מיטב הפיתוחים של התעשיות הביטחוניות הישראליות – התעשייה האווירית, רפאל, אלביט מערכות ויצרניות נוספות, במטרה לחזק את קשרי הסחר והשת"פ הביטחוני בעולם (ביטחון, טכנולוגיה)