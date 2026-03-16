נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי התייצב הבוקר (שני) בבית המשפט לערעורים בפריז עם פתיחת משפטו בפרשת המימון הלובי.

התביעה מייחסת לסרקוזי יצירת "ברית שחיתות" עם משטרו של שליט לוב לשעבר, מועמר קדאפי, במטרה להזרים כספים למימון מערכת הבחירות שלו לנשיאות בשנת 2007.

הערעור מוגש לאחר שבערכאה הראשונה נגזרו על סרקוזי חמש שנות מאסר בגין עבירה של "התאגדות פלילית". על פי קביעת בית המשפט דאז, הנשיא לשעבר הקים רשת שכללה את מקורביו קלוד גואן וברייס הורטפו, לצד המתווך זיאד תקיאדין, כדי לקבל תמיכה כספית מלוב בתמורה לסיוע דיפלומטי ומשפטי.

למרות הכחשותיו של סרקוזי לאורך כל הדרך, השופטים קבעו בסיבוב הקודם כי הוא "היה מודע לחלוטין" למהלכים שבוצעו.

במסגרת הדיונים שיימשכו כשלושה חודשים, יבחן בית המשפט מחדש את הפרשה כולה. בערכאה הראשונה זוכה סרקוזי מעבירות של שוחד פסיבי, מעילה בכספי ציבור ומימון בלתי חוקי, אך בערעור הנוכחי הוא ניצב בפני סיכון להחמרת עונשו עד לעשר שנות מאסר. מנגד, צוות ההגנה שואף להביא לזיכוי מלא ולביטול הרשעתו הקודמת.

לקראת המערכה המשפטית הנוכחית, הרחיב סרקוזי את צוות עורכי הדין שלו וצירף את סבסטיאן שפירא למערך ההגנה. בחודשים האחרונים הקדיש הנשיא לשעבר זמן רב לניתוח פסק הדין הקודם, המשתרע על פני כארבע מאות עמודים, תוך קיום פגישות עבודה שבועיות עם פרקליטיו.

סוגיית המאסר מעסיקה את סרקוזי באופן אישי, לאחר שכבר ריצה עשרים ימי מאסר בעבר. בשיחות סגורות הביע חשש מפני חזרה לכלא, נושא שעליו הרחיב בספרו "יומנו של אסיר" שיצא לאור בדצמבר האחרון. פסק הדין הסופי בערעור צפוי להתפרסם ב-30 בנובמבר.