ניקולא סרקוזי, נשיא צרפת לשעבר התייצב היום לראשונה בפני השופטים בבית המשפט לערעורים בפריז כדי לדון בתיק הלובי עליו נגזרו בערכאה הקודמת מספר שנות מאסר | סרקוזי מהמר בתקווה לזיכוי מלא, כאשר גם ההיפך ייתכן - מה שיכניס אותו לכלא עד לעשור (חדשות, בעולם)
נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי השתתף היום בדיון שחרורו בשיחת וידאו מבית הכלא בו הוא מוחזק | השופטים דנים היום בבקשת עורכי דינו לשחררו לאחר עשרים יום, לקראת הערעור על גזר דינו שיידון בחודשים הקרובים | סרקוזי אמר לשופטים: "זה חלום בלהות" (חדשות, בעולם)
נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי ספג שורת איומים ממספר אסירים בבית הכלא 'לה-סנטה' בו הוא מרצה את עונשו | האסירים איימו לרצוח אותו ולנקום את דמו של קדאפי, בעקבות כך נעצרו שלושה אסירים והוחרמו שני מכשירי טלפון (חדשות)
נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי נכנס הבוקר לשערי כלא "לה-סנטה" בפריז, לאחר שהורשע ונגזר דינו לפני כחודש | את חמש השנים הקרובות יבלה הנשיא מאחורי סורג ובריח בעוון קשירת קשר לביצוע פשע | סרקוזי ממשיך להכחיש את המיוחס לו, עורכי דינו כבר הגישו בקשה לשחרור (חדשות)
נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי בן ה-70 ייכנס מחר לשערי הכלא "לה-סנטה" כדי לרצות את עונשו על עבירת "קשירת קשר לביצוע פשע" עם הנשיא הלובי דאז, מועמר קדאפי | כעת מתבררים פרטים נוספים אודות יומו הראשון, ואולי בעיקר - הלילה הראשון, של סרקוזי בין חומות הכלא (חדשות)
נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי יעבור מחר את שערי בית הכלא בפריז, והחופש שלו יילקח ממנו לחמש שנים | על הכניסה לבית הסוהר אמר סרקוזי: "אני לא מפחד, אתייצב בשערי לה-סנטה בראש מורם" | כך ייראו תנאי המאסר הקשים של הנשיא הצרפתי (חדשות)
הנשיא לשעבר מהימין בצרפת ניקולא סרקוזי, שהיה מואשם בקבלת שוחד ממנהיג לוב מועמר קדאפי, זוכה על ידי בית המשפט שאמר כי אין די ראיות להפללה | עם זאת, הוא הורשע בקשירת קשר לביצוע פשע, גזר הדין אמור להינתן בהמשך (בעולם)
הנשיא לשעבר ניקולא סרקוזי מתייצב היום בבית המשפט על פרשיית שחיתות גדולה, במסגרתה הוא מואשם שמימן באופן לא חוקי את קמפיין הבחירות שלו בשנת 2007 | הנשיא לשעבר מכחיש את ההאשמות שאם יתבררו כנכונות עלולות לעלות לו בעשר שנות מאסר (חדשות, בעולם)