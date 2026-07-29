בפעולה צבאית משותפת ומשמעותית, תקפו כוחות אמריקניים וסעודיים הלילה (בין שלישי לרביעי) מטרות של מיליציות פרו-איראניות במזרח עיראק. התקיפות, שבוצעו במטוסי קרב של שתי המדינות, מכוונות נגד אתרי לוגיסטיקה ונשק של ארגוני טרור המזוהים עם משמרות המהפכה האיראניות.

פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) פרסם הודעה רשמית בה צוין כי "כוחות ארה"ב וכוחות המזוינים של ערב הסעודית ביצעו תקיפות מדויקות בעיראק, ב-28 ביולי, נגד טרוריסטים המזדהים עם איראן, אותם כוון משמרות המהפכה האסלאמית (IRGC) לתקוף כוחות אמריקאים ותשתיות אנרגיה סעודיות".

תגובה ליותר מ-30 תקיפות ב-72 שעות

על פי ההודעה האמריקאית, המבצע מהווה תגובה חזקה ליותר מ-30 תקיפות אוויריות של רחפנים בהנחיית משמרות המהפכה ב-72 השעות האחרונות. "מטוסי קרב אמריקאים וסעודיים תקפו מספר אתרי לוגיסטיקה ונשק טרור ברחבי מזרח עיראק", נמסר בהודעה.

פיקוד המרכז הבהיר כי "ההתקפות הלא מוצדקות נגד כוחות ארה"ב לא צלחו". על פי הנתונים שפורסמו, מפברואר עד אפריל 2026 היו יותר מ-600 ניסיונות תקיפה על אזרחים ומתקנים אמריקאים על ידי מיליציות טרור המזדהות עם איראן בעיראק.

ההודעה האמריקאית הסתיימה באזהרה ברורה: "משמרות המהפכה ושליחי הטרור שלהם חייבים להפסיק את ההתקפות הללו כדי להימנע מתגובה צבאית נוספת של ארה"ב".

דובר משרד הביטחון הסעודי, האלוף תורכי אל-מאליכי, אישר את המבצע המשותף. על פי דבריו, צבא סעודיה ביצע "תקיפות איכותיות וממוקדות בשיתוף פעולה ותיאום עם צבא ארצות הברית נגד מטרות של מיליציות פרו-איראניות בשטח עיראק".

המיליציות הפרו-איראניות בעיראק מהוות חלק מרשת ארגוני הטרור שמממנת ומכוונת טהראן ברחבי המזרח התיכון. הארגונים הללו פועלים תחת הנחיית משמרות המהפכה ומקבלים נשק, אימון ומימון מאיראן.

התקיפות המשותפת של ארה"ב וסעודיה מעבירות מסר ברור לטהראן כי הפעילות של שלוחותיה באזור לא תיעצר, וכי המדינות הערביות המתונות מוכנות לשתף פעולה עם וושינגטון כדי לבלום את ההתפשטות האיראנית.