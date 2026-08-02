צבא סוריה באימונים בטורקיה ( צילום: כוחות הצבא ברפובליקה הערבית הסורית )

המתיחות בגבול בין סוריה לעיראק מחריפה באופן ניכר. דמשק העבירה הודעה ברורה לבגדאד לפיה כל תקיפה שתבוצע משטח עיראק לעבר סוריה תזכה למענה צבאי ישיר. האזהרה החריגה מגיעה לאחר שצבא סוריה פרס כוחות רבים במהירות לאורך קו הגבול המשותף, זאת בשל חשש ממשי מפני פלישת מיליציות שיעיות הכפופות לאיראן לתוך שטחה.

גורמים פוליטיים בעיראק מצביעים על כך שהאזהרה הסורית וההיערכות הצבאית נובעות מהשינוי המשטרי הדרמטי שחל בדמשק – נפילת משטר אסד בחודש דצמבר 2024 ועליית הממשל המעבר בהנהגת אחמד א-שרע. המהפך הפוליטי שינה את מאזן הכוחות האזורי והוביל לניתוק מוחלט בין סוריה לבין הציר השיעי.

נשיא סוריה ( צילום: תקשורת סורית )

סגירת מסדרון ההברחות והמאבק על השליטה בגבול נתניהו נחת עם תיק מודיעין: "הר המכוש" - זה מה שממדאני הכין לו ישראל גרוס | 28.07.26 מהלך חשאי נחשף: אלפי לוחמים שיעים נכנסו לאיראן בימים אלו אליהו לוי | 28.07.26 בתקופת שלטון אסד, אזור אל-בוכמאל ואל-קאים שימש כעורק מרכזי עבור איראן להעברת נשק ולוחמים דרך עיראק לסוריה וללבנון. הממשל החדש של א-שרע פועל בנחישות לסגירת המסדרון ולחסימת הגבולות בפני משלוחי הנשק. המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, ובהן "החשד א-שעבי", גדודי חיזבאללה ותנועת אל-נוג'בא, העבירו איומים גלויים לדמשק. הארגונים הבהירו כי יפלשו לסוריה במידה וזו תפעל נגד חיזבאללה בלבנון. בתגובה לאיומים אלה, צבא סוריה הזרים אלפי לוחמים לאורך הגבול המזרחי לצורך ביצור קווי ההגנה.

מילציות צבאיות בעיראק ( צילום: הכוחות המזוינים העיראקיים )

הסלמה אזורית והתערבות זרה

על רקע העימות המתמשך בין ישראל וארצות הברית לבין איראן, המיליציות ממשיכות בניסיונות לשגר טילים לכיוון צפון-מזרח סוריה. ממשלת עיראק מתקשה לשלוט בארגונים החמושים הפועלים בשטחה, בעוד דמשק מבהירה כי תגן על גבולותיה בכל מחיר ותסכל כל ניסיון לגרור אותה למלחמה.

בימים האחרונים חצו אלפי לוחמי מיליציות שיעיות מעיראק את הגבול לאיראן במסגרת היערכות המיועדת להתמודד עם תרחיש של מלחמה קרקעית מול כוחות אמריקאיים. המהלך מגיע על רקע חששות בטהראן מפני פעולה צבאית אמריקאית נרחבת.

בפעולה צבאית משותפת שבוצעה לאחרונה, תקפו כוחות אמריקאיים וסעודיים למעלה מ-20 מטרות של מיליציות פרו-איראניות במזרח עיראק. על פי גורם אמריקאי, התקיפות הביאו למותם של כ-20 יועצים איראנים, ביניהם אנשי משמרות המהפכה האסלאמית ויועצים טכניים.

המטרות שנבחרו לתקיפה סומנו במכוון בשל נוכחותם של היועצים האיראנים, וכן במטרה לפגוע ביכולת המיליציות לשגר טילים וכלי טיס בלתי מאוישים. המצב החמיר כאשר החות'ים החלו לפעול ישירות משטח עיראק, כאשר המתקפות האחרונות שוגרו משם בפיקוח ישיר של משמרות המהפכה האיראנית.

סוריה תחת הנהגת א-שרע מבהירה כי לא תאפשר לאיראן ולשלוחותיה להמשיך ולהשתמש בשטחה כמעבר לנשק ולוחמים. האזהרה שהועברה לעיראק מהווה מסר ברור: דמשק תגן על ריבונותה ולא תהסס להשיב באש על כל ניסיון פלישה או תקיפה משטח עיראק.