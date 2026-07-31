צמרת חיל האוויר של סעודיה ( צילום: משרד ההגנה של סעודיה )

ממלכת סעודיה מודיעה על שינוי מהותי במדיניותה כלפי איראן, לאחר שנים של איפוק ומאמצים דיפלומטיים שלא נשאו פרי. כך עולה מדיווח שפורסם לראשונה ב'מעריב בבלי'. שרשרת ארוכה של תקיפות באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים וטילים שביצעו מיליציות פרו-איראניות והחות'ים על מתקני נפט מרכזיים במזרח הממלכה ובמערבה, הובילה לתגובה צבאית שלא נראתה בעבר ומעמידה את עיראק, שלא מרצונה, במרכז הזירה.

בפעולה משותפת שנערכה בליל שלישי, תקפו כוחות אמריקניים וסעודיים למעלה מעשרים מטרות של מיליציות פרו-איראניות במזרח עיראק. גורם אמריקני מסר לעיתון 'ניו יורק טיימס' כי בתקיפות נהרגו כעשרים יועצים איראניים, ביניהם אנשי משמרות המהפכה האסלאמית ויועצים טכניים. האתרים שנבחרו לתקיפה סומנו במיוחד בשל נוכחות היועצים האיראניים בהם, ומתוך כוונה לפגוע ביכולת המיליציות לשגר טילים וכלי טיס בלתי מאוישים. מה עומד מאחורי השינוי במדיניות? הערכות גורמי מודיעין מצביעות על כך שהחות'ים החלו לפעול באופן ישיר משטח עיראק, כאשר התקיפות האחרונות שוגרו משם בפיקוח ישיר של משמרות המהפכה האיראניות. המצב הגיע לשיא כאשר החות'ים הכריזו על "מצור תחב מצור" במצר באב אל-מנדב, לצד חסימת מצר הורמוז - צעד שהפך את האיום על נתיבי הייצוא הסעודיים למשבר קיומי עבור הממלכה. 20 שנה של סרחון: הבעיה נפתרה בבלי | 30.07.26 ההבנה בריאד כי איראן מנצלת את שיטת השלוחים על מנת לפגוע בכלכלתה מבלי לשאת במחיר דיפלומטי, הובילה להחלטה האסטרטגית. על פי נתוני פיקוד המרכז האמריקני, בין חודש פברואר לאפריל 2026 היו למעלה משש מאות ניסיונות תקיפה על אזרחים ומתקנים אמריקניים על ידי מיליציות טרור המזוהות עם איראן בעיראק. בשבעים ושתיים השעות שקדמו לתקיפה המשותפת, בוצעו למעלה משלושים תקיפות אוויריות של רחפנים בהנחיית משמרות המהפכה.

תיעוד מהתקיפות - לפי סעיף 27א תיעוד מהתקיפות | צילום: לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:23

קביעת כללי משחק חדשים

סעודיה קובעת עקרון חדש: הממלכה לא תגביל עוד את תגובותיה לזירה שממנה שוגר הטיל, אלא תגבה מחיר ישיר בנכסים האיראניים החשובים ביותר, ובראשם עיראק המשמשת מוצב קדמי של טהראן. העיקרון החדש כבר יצא אל הפועל בשטח באמצעות שיתוף פעולה היסטורי עם פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית.

פיקוד המרכז האמריקני פרסם הודעה רשמית שבה צוין כי "כוחות ארה"ב וכוחות המזוינים של ערב הסעודית ביצעו תקיפות מדויקות בעיראק נגד טרוריסטים המזדהים עם איראן, אותם כוון משמרות המהפכה האסלאמית לתקוף כוחות אמריקניים ותשתיות אנרגיה סעודיות". על פי ההודעה, מטוסי קרב אמריקניים וסעודיים תקפו מספר אתרי לוגיסטיקה ונשק טרור ברחבי מזרח עיראק.

תגובת איראן וההסלמה הצפויה

מול המצב האסטרטגי החדש שנוצר, צפויה איראן להגיב במספר מישורים. על פי דיווח בעיתון הלבנוני "אל-אחבאר", המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה, גורם פיקודי באחת המיליציות הפרו-איראניות בעיראק מסר כי כוחות ההתנגדות נערכים לביצוע תגובה צבאית חריפה תוך שבעים ושתיים שעות בלבד. לדבריו, המיליציות מנהלות תיאום הדוק לגבי אפשרויות התגובה עם גורמים נוספים בציר הפרו-איראני, ובהם המורדים החות'ים בתימן.

במקביל, צבא ירדן הודיע כי מערכות ההגנה האווירית שלו הצליחו ליירט בהצלחה חמישה טילים מתקדמים ששוגרו משטח איראן לעבר שטחי הממלכה. עד כה לא דווח על נפגעים באירוע החריג, שמהווה הסלמה משמעותית בזירה האזורית. כלי תקשורת המזוהים עם המשטר באיראן דיווחו כי גל תקיפות עוצמתי שביצע צבא ארצות הברית התמקד במטרות אסטרטגיות באיים קשם, אבו מוסא וכיש, לצד יעדים נוספים במחוז בושהר.

ההערכה היא כי איראן תנחה את השלוחים להגביר את עוצמת האש, כולל ניסיונות שיגור של נחילי כלי טיס בלתי מאוישים לעבר נמלי יאנבו וג'יזאן ותקיפת מיכליות בים האדום. בנוסף, צפויה הפניית המיליציות לפגוע במתקנים המארחים כוחות אמריקניים וסעודיים בירדן, כווית ואיחוד האמירויות. במקביל, טהראן צפויה להמשיך בהכחשת קשר ישיר למתקפות מעיראק כדי למנוע תגובה ישירה על אדמתה, לצד שימוש במדינות מתווכות כמו עומאן וקטאר להשגת פשרה זמנית סביב חופש השיט.