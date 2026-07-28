מחאה שקטה

תפרו את השפתיים: אסירים בכלא האיראני יצאו בשביתת רעב אמיצה

אסירים בכלא קזל־חסר באיראן תפרו את שפתיהם במסגרת שביתת רעב של 16 ימים, במחאה על העלייה בהוצאות להורג (בעולם)