שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חשף היום (שלישי) בראיון לפודקאסט בהנחיית ראם שרמן, כי שקל להתפטר מתפקידו בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר - אך בסופו של דבר החליט שלא לעשות זאת. "חשבתי על כך", השיב סמוטריץ' כאשר נשאל האם שקל להתפטר, והבהיר כי לא מיד לאחר הטבח, אלא כחודשיים לאחר מכן.

לדברי השר, בתקופה הראשונה לאחר הטבח "אתה עובד כמו רובוט, על אוטומט, באמת 24/7, גם בניהול המלחמה, גם בניהול הכלכלה, גם בחקיקה, גם בתקנות". רק לאחר מכן, כך הסביר, "אתה נכנס לשגרת חירום ויש זמן לחשוב".

"הטבח הנורא ביותר מאז השואה - במשמרת שלי"

סמוטריץ' סיפר כי הבין שהאירוע "קרה במשמרת שלי". "הטבח הנורא ביותר שאירע לעם היהודי מאז השואה - במשמרת שלי", אמר בכובד ראש. עם זאת, כאשר ניסה לבחון את עצמו, הגיע למסקנה שונה לחלוטין. "ניסיתי לחשוב במה אני לא בסדר - לא מצאתי", הצהיר השר.

השר פירט את דרכו הפוליטית כהצדקה לעמדתו: "הרי אני התנגדתי לאוסלו, קיבלתי מכות בסוף כיתה ח' על שהתנגדתי לאוסלו. התנגדתי לגירוש מגוש קטיף, ישבתי שלושה שבועות במעצר שב"כ בצינוק יחד עם 70 מחבלים באגף 7, כלא סגור באשקלון", הבהיר.

סמוטריץ' הוסיף כי כשנעצר בשב"כ, "נחשדתי - זה הכל - בארגון בשותפות בארגון חסימות כבישים". בהומור מר הוא ציין: "היום הייתי אמור לקבל תעודת הוקרה מגלי בהרב מיארה על זה שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי".

מועצת אוקטובר: "הילדים שלנו אשמים שסמכו עליך"

בתגובה חריפה לאמירותיו של סמוטריץ', מועצת אוקטובר מסרה: "אתה בסדר. הילדים, האחים וההורים שלנו הם אלה שאשמים שסמכו עליך ונרצחו במשמרת שלך. הלוואי ו-2,200 נרצחים וחללים היו נכס עבורך כמו שחמאס היה. סליחה בשמם שהטריחו אותך בשטויות כמו אחריות".