סערה באקדמיה: פורום "מועצת אוקטובר", המאגד משפחות שכולות, דורש לבטל את מינויו של ראש השב"כ לשעבר רונן בר להקמת תוכנית מנהיגות באוניברסיטת רייכמן • "מנהיגות היא בראש ובראשונה לקיחת אחריות - לא נסכים לטיוח מוסרי" (בארץ)
לאחר הודעת משפחות חטופים וחללים על שביתה הצפויה ביום ראשון הקרוב, "מטה ההייטק", המונה עשרות חברות הייטק וקרנות הון-סיכון מהמובילות בישראל, הודיע כי יאפשר לעובדי החברות והקרנות להצטרף לשביתה שעליה הכריזו המשפחות | "אנחנו נמצאים ברגע גורלי בסיפורה של האומה הישראלית, ואנו לא מתכוונים לשבת מנגד", נמסר (בארץ)