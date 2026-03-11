מספר חשודים נתפסו על ידי המשטרה באוסלו בסמוך לבית כנסת, כאשר הם מחזיקים בחומרי נפץ ותחמושת | באופן מקומם, הרשויות אמרו כי לא ברור שבית הכנסת היה על הכוונת וכי ייתכן ש"המיקום היה מקרי" | כל הפרטים (חדשות)
יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' תוקף הבוקר את הסכמות המדיניות שנחשפו בתוכנית 21 הנקודות: "זה חזרה מסוכנת לתפיסות שנכשלו בעבר" - ואמר כי יכריע בעמדה רשמית רק לאחר סדרת התייעצויות היום | "זו החמצה היסטורית של ההזדמנות הכי מוצדקת בעולם להשתחרר סוף-סוף מכבלי אוסלו... ולדעתי זה גם ייגמר בבכי" (פוליטי, מדיני)
שר האוצר סמוטריץ' נאם מוקדם יותר מעל דוכן המליאה - וחזר על משנתו בכל הנוגע לעסקת החטופים: "העסקה הייתה טעות קשה" | בהמשך טען: כי "שנה וחצי של כהונת הממשלה זה לא הרבה זמן - לתקן את שלושים שנות אוסלו" (כנסת, פוליטי)