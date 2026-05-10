נתניהו דורש: לדחות את הדיון על החוק שהימין דורש

בהתפתחות מפתיעה, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לדחות את הדיון בהצעת החוק לביטול הסכמי אוסלו, שהיה אמור להתקיים היום (ראשון) בועדת השרים לענייני חקיקה. כפי שדיווחנו הבוקר, ההצעה הייתה צפויה לעלות לדיון במסגרת הוועדה, אך כעת מתברר כי רה"מ פנה בבקשה מפורשת לדחות את הטיפול בנושא.

הצעת החוק, שהוגשה על ידי ח"כ לימור סון הר מלך ממפלגת עוצמה יהודית יחד עם חברי הכנסת ממפלגתה, מבקשת לבטל באופן מלא את הסכמי אוסלו, הסכם חברון והסכם ואי. על פי ההצעה, ההסכמים שנחתמו בין ישראל לבין אש"ף והרשות הפלסטינית לא יחייבו עוד את מדינת ישראל או מי מטעמה, ותבוטל החקיקה שנועדה ליישם את ההסכמים.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי הסכמי אוסלו הובילו ל"אלפי קורבנות שלום", פגעו בביטחון ישראל ויצרו מציאות שאפשרה את התחזקות הטרור הפלסטיני לאורך השנים, עד לאסון ה-7 באוקטובר. ח"כ סון הר מלך מסרה לקראת הדיון המתוכנן: "אחרי שלושים שנה של פיגועים, נסיגות ושפיכות דמים, כולם מבינים שהגיע הזמן להפסיק לפחד ולומר את האמת".

השר בצלאל סמוטריץ' תמך בעבר בביטול ההסכמים, וטען כי "הסכמי אוסלו מתו" וכי מדובר ב"חזרה מסוכנת לתפיסות שנכשלו בעבר". במליאת הכנסת אף הדגיש כי "שנה וחצי של כהונת הממשלה זה לא הרבה זמן - לתקן את שלושים שנות אוסלו".