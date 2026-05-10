המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי

סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" פרסמה היום (ראשון) דיווח רשמי על פגישה ביטחונית בלשכת המנהיג העליון מוג'תבא ח'אמנאי. על פי הדיווח, עלי עבדאללהי, מפקד מפקדת ח'אתם אל-אנביאא של הכוחות המזוינים, הגיש למנהיג העליון דוח מקיף על רמת המוכנות של מערכי הכוח ברפובליקה האסלאמית.

הדוח שהוצג בפני ח'אמנאי כלל, על פי הפרסום, סקירה רחבה של מצבם של הצבא האיראני, משמרות המהפכה, כוחות המשטרה, מנגנוני הביטחון, משמר הגבול, משרד ההגנה ואנשי הבסיג'. מדובר בהצגה מקיפה של כלל זרועות הכוח של המשטר, בתקופה שבה טהרן ממשיכה לשדר מוכנות מול מה שהיא מכנה "האויבים האמריקניים והציוניים". לפי הדיווח, עבדאללהי הדגיש בפני המנהיג העליון את מוכנות הכוחות לפעילות הגנתית והתקפית כאחד, ואת היערכותם להתמודדות עם מה שכונה בטהרן "הפעולות העוינות של האויבים". הוא הבהיר, על פי הפרסום, כי במקרה של תקיפה או הסלמה מצד האויבים, הכוחות האיראניים יגיבו במהירות ובעוצמה. עוד נמסר כי ח'אמנאי קיבל את העדכון מעבדאללהי, ולאחר מכן העביר לו "הנחיות חדשות" שנועדו לאפשר את המשך הפעולות ואת "ההתמודדות הנחושה עם האויבים". הניסוח האיראני נועד להציג את המנהיג העליון כמי שממשיך לקבל דיווחים, לתת הוראות ולפקח מקרוב על מערכי הכוח של המשטר.

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן ( צילום: שאטרסטוק )

על רקע דיווחים סותרים

פרטים חדשים ומפתיעים על התשובה האיראנית שעוררה את זעמו של טראמפ ישראל גראדווהל | 22:26

הפרסום מגיע על רקע דיווחים סותרים סביב פעילותו של המנהיג העליון. כזכור, לפני מספר ימים הצהיר הנשיא מסעוד פזשכיאן באירוע פומבי כי נפגש עם מוג'תבא ח'אמנאי, אולם בהמשך דווח באיראן כי גורמים המקורבים ללשכת המנהיג העליון הכחישו את עצם קיום הפגישה.

כעת מפרסמת "פארס" דיווח רשמי על פגישה ביטחונית נוספת בלשכת ח'אמנאי, הפעם עם אחד מבכירי המערכת הצבאית. הפרסום נועד כנראה לשדר תמונת שליטה ורציפות פיקודית, על רקע הלחץ הביטחוני המתמשך והספקולציות סביב מצבו של המנהיג העליון.

על פי הדיווח, ח'אמנאי הודה לכוחות המזוינים על מוכנותם והנחה אותם להמשיך בפעולות הנדרשות מול האיומים. בטהראן מנסים בכך לשדר תמונה של מנהיג פעיל ומעורב, המנהל את ענייני המדינה ומקבל החלטות אסטרטגיות.

יצוין כי בשבועות האחרונים התפרסמו דיווחים רבים על כך שח'אמנאי לא נראה בפומבי מאז חיסול אביו, ועל פציעות קשות שספג באותה תקיפה. הדיווח של "פארס" מהיום אינו כולל תיעוד חזותי של הפגישה, והוא מצטרף לשורה של פרסומים המיוחסים למנהיג העליון ללא אישוש ויזואלי.