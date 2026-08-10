הנשיא לשעבר של ארצות הברית, ג'ו ביידן, הופיע השבוע לראשונה בפומבי מאז שבנו האנטר גילה פרטים קשים על מצבו הבריאותי. בנו של ביידן חשף בראיון כי מחלת הסרטן שאובחנה אצל אביו התפשטה למעבר לעצמות, וכי הנשיא לשעבר מתמודד עם כאבים קשים במיוחד.
ביידן, בן 83, הגיע למתחם ציבורי במדינת דלאוור כשהוא לבוש בחליפה כהה ונשען על מקל הליכה. בתיעוד שהופץ מהאירוע ניתן לראות את הנשיא לשעבר מתקשה במעט בהליכתו, כשמצבו הגופני נראה חלש יותר בהשוואה להופעות קודמות שלו.
ההופעה הציבורית הזו מתקיימת זמן קצר לאחר הראיון המפורט שבו תיאר האנטר ביידן את מצב אביו. על פי דבריו, המחלה התפשטה לאזורים נוספים בגוף, והנשיא לשעבר מתמודד עם כאבים עזים. האנטר תיאר את המצב כ"מתיש ביותר".
במהלך הביקור, ביידן לא העביר מסרים לעיתונאים שהיו במקום. הוא הגיע בליווי צוות האבטחה שלו ומקורבים, שהה במקום זמן קצר ולאחר מכן עזב. התמונות מהביקור זכו לתשומת לב רבה בתקשורת ובמדיה החברתית, בעיקר לאור הגילויים האחרונים אודות מצבו הבריאותי.
0 תגובות