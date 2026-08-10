ג'ו ביידן

הנשיא לשעבר של ארצות הברית, ג'ו ביידן, הופיע השבוע לראשונה בפומבי מאז שבנו האנטר גילה פרטים קשים על מצבו הבריאותי. בנו של ביידן חשף בראיון כי מחלת הסרטן שאובחנה אצל אביו התפשטה למעבר לעצמות, וכי הנשיא לשעבר מתמודד עם כאבים קשים במיוחד.